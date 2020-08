Po zrušení gymnázia vo Zvolene budova chátrala: Budete čumieť, čo sa z nej chystajú urobiť!

V novom šate! Pred 6 rokmi zrušili gymnázium vo Zvolene a odvtedy budova chátrala. To sa však už onedlho začne meniť.

Zariadenie sociálnych služieb s vlastným zeleným átriom, denný stacionár, obchody, služby, priestory pre vzdelávanie či komunitné centrum. Tak by mal podľa víťazného architektonického návrhu vyzerať interiér dnes nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene. Celá revitalizácia budovy a areálu je odhadovaná na 4,2 milióna eur, v ideálnom prípade by mohla byť ukončená do konca roka 2022.

Víťazom verejnej architektonickej súťaže návrhov, ktorú vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), sa stal bratislavský ateliér N/A. Práve ich návrh najviac zaujal nezávislú odbornú porotu z Česka a Slovenska, zloženú z autorizovaných architektov a architektov zástupcov miestnej aj regionálnej samosprávy.

„Víťazný návrh naplnil najlepšie lokalitný program, rovnako najviac zaujal svojím jasným dispozičným riešením. Navrhuje jednopodlažnú dostavbu severovýchodného átria so zelenou strechou a dvojpodlažnú prístavbu nového krídla, čím vznikne zaujímavé a priestorovo optimálne riešenie pre všetky navrhované funkcie,“ uviedla Hana Kasová, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu BBSK.

Nosné komerčné priestory pre dve väčšie prevádzky, a to drogériu a potraviny navrhnuté na prízemí dopĺňajú stredne veľké a malé komerčné prevádzky, denný stacionár pre 20 klientov či komunitné centrum s viacúčelovou sálou prepojenou s otvoreným juhozápadným átriom. Poschodie je navrhnuté pre potreby pobytového zariadenia sociálnych služieb pre 40 klientov, vzdelávacie služby a voľnočasové aktivity.