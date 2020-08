Maiga ako na ihlách, v jeho rodnom Mali nastal hrozivý prevrat: Bojím sa o rodinu

Situácia ako z filmu! V ďalekom africkom štáte Mali už dlhú dobu pretrvávali protesty občanov voči prezidentovi Ibrahimovi Boubacarovi Keïtovi (75).

Štátny prevrat nakoniec skončil jeho rezignáciou. Práve z Mali je známy zabávač a spevák Ibrahim Maiga (57), ktorý celú situáciu s hrôzou sleduje zo Slovenska, pretože má o svoje ratolesti, manželku a celú rodinu obrovský strach. Pre koronavírus za nimi totiž nemohol v uplynulých mesiacoch cestovať a ako sa zdá, neurobí tak ani teraz. Na Slovensku je už od novembra 2019!

Maiga nevidel svoju rodinu od minulého roka a COVID-19 narušil jeho plány vycestovať za ňou. Obavy o ňu sa stupňovali v momente, keď sa začali v Mali protesty. Situácia vyvrcholila v noci z utorka na stredu, keď prezident Mali podal demisiu. „Už mesiac predtým stále ľudia protestovali. Žiadali demisiu prezidenta. To nebolo pár ľudí, to bol celý národ, pretože je tam katastrofálna siuácia. Krajina bola rozdelená. Na severe vládnu rebeli. Stred krajiny zamorili teroristi. Vyše 500 dedín bolo zdevastovaných a ľudia boli zabití a utekali,“ hovorí so smútkom v hlase Ibi, ktorý to prežíva veľmi ťažko.

„Na domácej scéne absolútne nič nefungovalo. Zdravotníctvo katastrofálne, školstvo nefunguje, vysoká korupcia,“ priznal. Maiga verí, že bude už iba lepšie. „Ľudia vyšli do ulíc vo všetkých mestách, aby bola zmena. Tento prezident nezvládal situáciu. Vojaci museli zobrať situáciu do rúk, koho mali chrániť, keď nie ľud? Zobrali prezidenta a prinútili ho, aby podal demisiu. Ja to nepovažujem za štátny prevrat, ale bola to vôľa ľudu,“ vysvetlil zabávač, ktorý myslí na manželku Inu, deti Fathimu a Oumara, ale aj celú rodinu každý deň.

„Samozrejme, mám o nich strach, ale som bezmocný.Ja si neželám nič viac, ako ísť za rodinou. Byť s nimi, aj bojovať s našimi,“ povedal Ibi a dodal: „Odporúčali sme všetkým, aby zostali doma, aby nešli medzi davy ľudí. To je prvá vec - bezpečnosť. Máme komunitný život, čiže ľudia si pomáhajú. Podľa posledných informácií, ktoré mám, sú všetci v poriadku,“ dodal zabávač, ktorý je rád, že sa zosadenie prezidenta v jeho rodnej krajiny zaobišlo bez krviprelievania.