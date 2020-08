Majstrovi Slovenska sa behom chvíle obrátil život naruby: Veľké nešťastie! Peter s mamou prišli za 20 minút o všetko

Ostali bez strechy nad hlavou. Obrovské nešťastie sa odohralo v rodine nadaného atléta, bežca na stredné trate Petra Ďuricu (23) z Krupiny, ktorý spolu s maminou Svetlanou prišli o nový rodinný domček.

Ten zachvátili minulý utorok podvečer plamene a zhorel do tla. Oheň vznikol v drevárni. Jediným šťastím je, že sa športovcovej mame nič nestalo. Obaja však prišli takmer o všetko.

Doslova šťastie v nešťastí mala rodina mladého bežca a majstra Slovenska do 23 rokov Petra Ďuricu. Pri požiari totiž prišli o nový rodinný domček, ktorý si postavili vlastnými silami. Stihli si ho užívať len päť rokov. „Oheň sa rozšíril z drevárne. Máme tam chladničku, ktorá však nie je vôbec stará. Nevieme si vysvetliť, čo sa mohlo stať,“ hovorí vysokoškolák. V čase požiaru bola doma iba jeho mamina Svetlana. To, že niečo nie je v poriadku, si všimla, až keď vyhodilo v dome poistky. „Mamina vybehla von a už videla len dym a oheň. Chytila sa strecha a hneď horeli aj izby. Za 20 minút bolo po celom dome,“ opisuje hrozné nešťastie Peter, ktorý reprezentuje Slovensko v bežeckých súťažiach už šesť rokov.





Skrinka s anjelmi

Rodina prišla úplne o všetko. Z Petrových športových úspechov neostalo takmer nič. „Zvláštne je, že nám ostala len skrinka s anjelmi. Hlavne, že sa mamine nič nestalo, pretože si išla ľahnúť. Nechcem ani pomyslieť, čo by sa stalo, keby zaspala,“ povie nadaný bežec, ktorý je veľmi milo prekvapený, že sa našlo mnoho ľudí, čo im chcú podať pomocnú ruku. Mesto zriadilo pre Ďuricovcov transparentný účet a na pomoc vyzýva aj atletický zväz.

„Peter i jeho mamina sa ocitli v situácii, ktorú si sotva vie niekto z nás predstaviť. Neostalo im vôbec nič. Preto vedenie SAZ vyzýva všetkých atlétov i fanúšikov kráľovnej športov: ak môžete, pomôžte rodine šikovného bežca reprezentujúceho Sláviu UK Bratislava,“ napísali na sociálnej sieti. Peter a jeho mamička Svetlana takýto veľký ohlas ani nečakali a sú za všetko nesmierne vďační.

„Ďakujeme za každú jednu pomoc, či už finančnú, materiálnu, alebo morálnu. Sme šťastní aj za strechu nad hlavou od rodiny Gregáňovcov,“ doplnil talentovaný športovec, ktorý by napriek nešťastiu nechcel so športom prestať a v budúcnosti by chcel aj trénovať deti. Teraz ho však čaká veľa práce, zhorený dom musia vyčistiť, odpratať neporiadok a potom ho zrejme zrovnajú so zemou, pretože už je neobývateľný.