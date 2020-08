Ďalší rozkol medzi Matovičom a Sulíkom: Toto by bola podľa ministra chyba

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) považuje za chybu zriaďovanie nového úradu, ktorý by poskytoval právne služby štátu.

Reagoval tak na vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý v pondelok 17. augusta na tlačovej konferencii s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO) hovoril o tom, že by sa takýto úrad mohol zriadiť. Sulík však súhlasí s tým, aby sa všetky zmluvy o právnych službách štátu dali „na jednu kopu” a podpredseda vlády pre legislatívu by ich vyhodnotil. Označil to za správny správny krok, ktorý Slovensku ušetrí milióny.



Minister hospodárstva tým reagoval aj na právne poradenstvo advokáta Michala Miškoviča. S bratislavským advokátom podpísal štát zmluvy za viac ako 820-tisíc eur. Od národnej lotériovej spoločnosti Tipos získala právnická firma zákazku na poradenské služby za 307-tisíc eur, s ministerstvom životného prostredia podpísala zmluvu za takmer 235-tisíc eur a so Slovenským pozemkovým fondom za 287-tisíc eur. Poradenské služby za 195-tisíc eur poskytuje od roku 2019 aj žilinskej župe na čele s členkou OĽaNO Erikou Jurinovou. Miškovič je tiež jedným zo štyroch poradcov ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO).

Heger nechcel komentovať, že sa ho Sulík v tejto kauze nezastal. „Ja mám inú predstavu o koaličnej spolupráci, čo môžete vidieť aj na mojich vyjadreniach a ja si pôjdem touto líniou,“ povedal minister financií. Myslí si, že sa na neho vytvoril taký tlak, lebo stúpa na otlak slovenským oligarchom. „Ich biznis krídlo Smer-SD urobilo všetko pre to, aby to zastavilo. Toto je celý ten príbeh za tým. A pán Miškovič dostal jasné zadanie a akonáhle ho dokončí, naša spolupráca končí,“ povedal. Úlohou advokáta je podľa Hegera vyhľadávať na ministerstve nevýhodné zmluvy, v čom aj má byť úspešný a výsledky chce Heger prezentovať neskôr. Čeliť odvolávaniu v parlamente, ktoré chce iniciovať Smer-sociálna demokracia, je však podľa vlastných slov pripravený.