Ďalšia obeť nepokojov v Bielorusku: Zomrel demonštrant, ktorého polícia postrelila do hlavy

Vo vojenskej nemocnici v Minsku zomrel demonštrant, ktorého v predchádzajúcich dňoch v Breste na západe Bieloruska postrelili policajti, oznámil v stredu nezávislý spravodajský server Tut.by s odvolaním na pozostalých.

Podľa agentúry AFP ide o tretie úmrtie od vypuknutia protestov proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, spochybňovaných opozíciou. Počas zákrokov poriadkových síl desiatky ľudí utrpeli zranenia a tisícky skončili za mrežami.



Zraneniam podľa pozostalých podľahol Henadz Šutov, ktorého policajná strela počas protestov 11. augusta zasiahla do hlavy. Mal 43 rokov. Príbuzní zabitého muža tvrdia, že podľa očitých svedkov sa Henadz s policajtmi nebil, ani nehádal, proste len kráčal. Zasiahol ho výstrel, ktorý podľa týchto svedkov bol vypálený zo strechy úradnej budovy. Bol dva dni nezvestný, než sa príbuzní dozvedeli, že zraneného previezli najprv do oblastnej nemocnice v Breste a potom ho vrtuľník prepravil do vojenskej nemocnice v Minsku. Tam zomrel v stredu dopoludnia.

Policajti podľa verzie ministerstva vnútra strieľali v sebaobrane na demonštrantov, ktorí ich napadli so železnými tyčami v rukách. Najprv vraj vypálili výstražné výstrely do vzduchu. Tut.by dodal, že ošetrenie na lekárskej pohotovosti alebo nemocniciach v Breste vyhľadala v dňoch 9. až 11. augusta asi stovka zranených, 23 z nich muselo byť hospitalizovaných, niektorí potrebovali operáciu.

Zastrelený muž v Breste je podľa serveru oficiálne tretia obeť protestov, ale ešte

Tut.by dodal, že prvou oficiálnou obeťou sa 10. augusta stal Aljaksandr Tarajkouski, tridsaťštyriročný otec trojročnej dcéry, ktorý po zranení hrudníka vykrvácal. Ministerstvo vnútra sprvu tvrdilo, že chcel vrhnúť na policajtov podomácky vyrobenú bombu, ale tá mu vybuchla v rukách. Očití svedkovia ale tvrdili, že muž mal prázdne ruky, čo následne potvrdili aj videonahrávky. V Gomeli pochovali dvadsaťpäťročného muža, ktorého tu policajti zadržali už 9. augusta, keď Alexander Vichor išiel za svojím dievčaťom. Rodičia sa až potom, čo prišli na polícii oznámiť, že syn je nezvestný, dozvedeli, že nie je nažive.