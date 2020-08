Tragická zrážka kamiónov na východe Slovenska: Predbežná suma za škody sa vyšplhala do astronomickej výšky

Utorkovú tragickú zrážku kamiónov v katastri obce Turňa nad Bodvou rieši polícia ako ublíženie na zdraví.

Predbežné škody pri nehode (na vozidlách a prepravovaných tovaroch, nákladoch) vyčíslili na 648-tisíc eur. Nehoda sa stala okolo 02:30.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa doterajších informácií 40-ročný vodič z okresu Vranov nad Topľou na Volve s návesom zo zatiaľ nezistených príčin prešiel v miernej zákrute do protismeru a zrazil sa nákladným Mercedesom Benz s prívesom, ktorý šoféroval 28-ročný Košičan. Ten už čelnej zrážke nedokázal zabrániť. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, 40-ročný vodič zomrel na mieste, druhý šofér je ťažko zranený a bude sa liečiť viac ako šesť týždňov. Na zistenie alkoholu či iných omamných látok mu odobrali krv, u nebohého vodiča to budú zisťovať pri pitve. “Polícia miesto udalosti zadokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. Vozidlá i návesy polícia zaistila na účely znaleckého skúmania,” uviedla Mésarová. Cesta bola po nehode uzavretá až do 18:15 a dopravu riadili policajti.