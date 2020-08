Sestra Dany Košickej robí na infekčnom: Herečka otvorene o tom, čoho bola svedkom

Je to viac než povolanie. Je to poslanie. Len málokto je počas koronakrízy vystavený takému tlaku ako zdravotnícki pracovníci. Statočnosť sestričiek či lekárov budeme potrebovať aj naďalej, keďže druhá vlna pandémie je realitou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Veľké uznanie „kolegom“ a „kolegyniam“ adresujú aj televízne Sestričky, ktoré na Markíze čoskoro odštartujú už svoju tretiu sériu. Mimochodom, čo si myslia o špeciálnej odmene, ktorú pre zdravotníkov chystá ich ministerstvo?

Dana Košická, alias sestra Helena

„Keďže moja sestra je zdravotná sestra a pracuje zhodou okolností na infekčnom oddelení, tak som to mala v priamom prenose,“ hovorí o pandémii D. Košická, ktorá má podľa vlastných slov voči zdravotníkom neskutočný rešpekt a obdiv. „Byť celý deň v skafandri a s maskou na tvári, to chce naozaj silných ľudí,“ myslí si s tým, že sama by v zdravotníctve robiť nemohla.

„Príliš sa vžívam do ľudských osudov (profesionálna deformácia), a mám pocit, že by som sa od toho nevedela odosobniť. A veľa ľudí teraz podlieha strachu a nosia si to so sebou... A to by som nezvládla.“ Pokiaľ ide o mimoriadnu odmenu, zamyslí sa... „Je veľmi ťažké hodnotiť finančne niečiu obetavosť a lásku. To sa asi nedá vyjadriť konkrétnou čiastkou - aj keď si myslím, že peniažky každého potešia. Dopriala by som im dvakrát toľko, než si myslia,“ dodáva s úsmevom.