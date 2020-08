Akrobati v Slovinsku sa schladili netradičným spôsobom: Na tento adrenalínový kúsok by mal odvahu málokto

Slovinskí akrobati sa predvádzajú. Lietajúca trampolína je len jedným z mála ich výmyslov.

Skupina Dunking Devils je celosvetovo známe zoskupenie akrobatov, ktorí radi predvádzajú nebezpečné kúsky a lámu svetové rekordy. Najnovšie si vymysleli, že si skočia do studenej rieky Soča zo skutočne nezvyčajného miesta. Pripojili sa k nim aj mnohí akrobati z Európy a spoločne si užili toto adrenalínové šialenstvo.

Vybrali si Solkanský železničný most, ktorý sa týči nad touto krásnou azúrovou riekou. Secesný most postavili v rokoch 1900 až 1905 a patrí mu svetové prvenstvo – je to železničný most s najdlhším kamenným oblúkom na svete. Most je dlhý 220 m a rozpätie jeho oblúka je 85 m. Postavili ho zo 4 533 kamenných blokov a týči sa do výšky 36 metrov nad hladinou Soče.