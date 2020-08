Mamička († 26) po sexe krvácala a sex bol pre ňu utrpením: Krutá smrť po nesprávnej diagnóze!

Matka zomrela po tom, čo jej zdravotná sestra povedala, že jej príznaky rakoviny krčka maternice sú v skutočnosti len obyčajnými vedľajšími účinkami antikoncepčných injekcií.

Alexandre Hodson († 26) z Veľkej Británie diagnostikovali rakovinu krčka maternice po tom, čo navštívila všeobecného doktora s mnohými zdravotnými problémami. Vykazovala kľúčové symptómy tohto ochorenia - bolesť počas pohlavného styku, krvácanie mimo menštruácie a po sexe, no zdravotná sestra jej povedala, že ide o bežné vedľajšie účinky antikoncepčných injekcií. O prípade informuje DailyMail.

V júli 2018 začala mama deväťročnej Elly podstupovať rádioliečbu a chemoterapiu. V auguste toho istého roku založila jej sestra Nicola zbierku na stránke GoFundMe, aby mohli pokryť imunoterapiu pre Alexandru. V apríli sa ale rodina, žiaľ, dozvedela, že liečba nefunguje a rakovina je v konečnom štádiu.

Alexandra zomrela 8. augusta 2020. "Nikdy som si nemyslela, že budem musieť informovať o takýchto novinkách, a prajem si, aby som nemusela," píše Nicola na GoFundMe. "V sobotu 8. augusta nás opustila moja krásna sestra Alexandra. Bola taká odvážna, silná a odhodlaná a bojovala do poslednej chvíle."

"V apríli nám oznámili, že imunoterapia nefunguje a Alexandrina rakovina je v konečnom štádiu, preto sme na stránke vypli možnosť prispievania." Správa im zlomila srdce. Vedeli, že kvôli koronavírusu si nebudú môcť dopriať toľko spomienok, ako by chceli. Taktiež nemohli splniť všetky Alexandrine priania zo zoznamu vecí, ktoré chcela stihnúť. "Aj tak sme ako rodina strávili veľa nezabudnuteľných chvíľ a trávili sme spolu toľko času, koľko sa dalo."

Nicola sa poďakovala všetkým prispievateľom, ktorí jej rodinu podporovali v ťažkých časoch. Vyzbierané peniaze pôjdu na polovicu Alexandrinej dcére Elle a charitatívnej organizácii, venujúcej sa deťom s rakovinou. "Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za vašu podporu, veľa to pre nás znamenalo, koľko ľudí sa zaujímalo. Umožnilo nám to vyskúšať liečbu, ktorá mohla zachrániť Alexandru, bohužiaľ nám to nebolo súdené," píše.

Minulý rok Nicola povedala o diagnóze jej sestry, že Alexandra mala všetky príznaky rakoviny krčka maternice. "Vedela, že to nie je v poriadku, neskôr sa cítila vinná za to, že to neskúmala ďalej," prezradila. Týždeň po prvom teste informovali doktori Alexandru o tom, že v jej tele sa nachádzajú nezvyčajné bunky. Hoci išlo o predrakovinové bunky, na kontrolu mala prísť až o dvanásť mesiacov.

Ustarostená sa opäť vrátila k svojmu doktorovi. Ten ju vyšetril a poslal ju späť do nemocnice, kde potvrdili strašnú diagnózu. Ďalšie vyšetrenia odhalili, že nádor napuchol a nereagoval na liečbu, zatiaľ čo chemoterapia a rádioliečba poškodili Alexandrine ďalšie orgány.

V špecializovanom centre na liečbu rakoviny podstúpila brachyterapiu a neskôr navštevovala odborníka v Londýne. Síce sa nádor trochu zmenšil, neskôr začal opäť rásť. Lekári naplánovali operáciu na odstránenie čriev a reprodukčných orgánov, ale keďže nádor zasahoval do jej panvy, k zákroku nedošlo. Predstavoval by pre ňu priveľké nebezpečenstvo.

V septembri Nicola povedala, že jej sestra nemá žiadne chuťové bunky a pre bolesti často nemôže ani chodiť. Preto používala invalidný vozík. Alexandra po sebe zanechala 9-ročnú dcérku Elly.