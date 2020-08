Smelé plány v Trenčíne: Zo starého mosta plánujú vybudovať raritu!

Čaká ho zmena! Železničný most v Trenčíne doslúžil, no má sa stať oddychovou zónou.

Ako prezradila hovorkyňa Trenčína Eva Mišovičová, most je vo vlastníctve mesta a jeho revitalizáciu predpokladajú v 3 etapách. „Prvá etapa, dopravné riešenie pre chodcov a cyklistov, sprístupnenie alúvia Orechovského potoka, by mohla byť zrealizovaná do konca roka 2023,“ vraví s tým, že predpokladané náklady by sa mali vyšplhať na takmer 1,6 milióna €.

„V rámci 2. etapy by malo ísť o financovanie zo súkromných zdrojov, či s prípadnou možnosťou financovania z eurofondov,“ vysvetľuje. Na moste by malo pribudnúť 5 objektov, ktoré dotvoria jeho promenádny charakter, ekocentrum s čajovňou alebo streetart galéria so street- foodom. Tretia etapa, zastrešenie a vybudovanie komunikácie s vybavenosťou pešej zóny na streche mosta, by mala byť financovaná opäť s použitím eurofondov.