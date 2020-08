Americkí vedci vyvinuli špeciálny nosný sprej proti COVID-19: Má byť účinnejší ako rúška

Mnoho vedcov a farmaceutických spoločností sa v období pandémie koronavírusu snaží nájsť účinnú vakcínu odolnú proti ochoreniu COVID-19.

Ľuďom by však v budúcnosti mohol pomôcť taktiež iný druh lieku - špeciálny nosný sprej, ktorý vyvinuli univerzitní experti z amerického San Francisca. Tí tvrdia, že sprej je z hľadiska ochrany pred koronavírusom dokonca účinnejší ako rúška.

Sprej AeroNab obsahuje syntetické protilátky, ktoré údajne človeka ochránia pred nákazou COVID-19. Ako píše web TV Nova s odvolaním sa na ABC 7 News, ľuďom bude stačiť jedna dávka denne.

"Je to stabilná látka, takže nie je problém dať ju do obyčajného rozprašovača," poznamenal lekár Aashish Manglik, ktorý sa podieľa na vývoji lieku. "Domnievame sa, že takýto sprej bude omnoho účinnejší ako zakrývanie tváre rúškami. Kým nebude vakcína, mohol by pomôcť," nadviazal profesor biochémie Peter Walter.

Molekula spomenutej syntetickej látky sa údajne v nose dokáže prichytiť na vírus a následne spôsobiť jeho oslabnutie a zánik. Vedci sa momentálne snažia nájsť partnerov, aby mohli prípravok posunúť do fázy klinického testovania.