Deti sa o niekoľko dní vrátia do lavíc: Ako vybrať školskú tašku?

Škola volá! Hoci je tento rok veľmi zvláštny, v septembri deti predsa len nastúpia do školy.

Je tak najvyšší čas začať sa obzerať po potrebách, bez ktorých sa žiaci neobídu. Najdôležitejšia je práve školská taška, a to najmä pre malých prváčikov. Ako by mala vyzerať taká, ktorá bude praktická, ale aj bezpečná pre zdravie?

Vybrať správnu tašku patrí k najdôležitejšim nákupom pre školáka. „Školská aktovka musí byť primeraná veku dieťaťa,“ hovorí Ján Maják, ortopéd z AGEL Clinic Bratislava: „Mala by mať pravidelný tvar bez ostrých výčnelkov,“ dodáva a pokračuje, že treba myslieť aj na spevnenú zadnú časť.

Popruhy musia brániť tvorbe otlakov a byť nastavené na rovnakú dĺžku. Správna školská taška sa musí nosiť cez obe ramená a jej dĺžka by nemala presahovať pás. V obchodoch sa stretnete so širokým sortimentom, z ktorého bude ťažké vybrať to najlepšie pre vaše dieťa. Preto je ideálne nakupovať v predajniach, kde vám aj poradia.

Odporúčané hmotnosti školských aktoviek:

1. a 2. ročník - 2,5 kg

3. a 4. ročník - 3,5 kg

5. a 6. ročník - 4,5 kg

7. až 9. ročník - 5 kg

Neberte váhu na ľahkú váhu

Ján Maják, ortopéd z AGEL Clinic Bratislava

- V aktovke by nemali byť zbytočnosti a jej hmotnosť by nemala presiahnuť 10 percent hmotnosti dieťaťa. V prípade dlhodobého nesprávneho nosenia preťaženej aktovky, najmä v najviac rizikovej skupine medzi 10. - 18. rokom, hrozí zvýšené riziko chybného držania tela a skoliózy s následným rozvojom degeneratívnych zmien, ktoré sú v dospelom veku častým zdrojom bolesti chrbta

POZOR

Batoh by nemal siahať až do polovice zadku, pretože vtedy majú deti nesprávne ťažisko. Takto nastavená aktovka môže zapríčiniť poškodenie chrbtice

1. Nosné remene

- mali by byť široké najmenej 4 cm, ale zároveň by sa hore nemali dotýkať krku

- nesmie chýbať čalúnenie pre pohodlné nosenie

2. Vnútorný priestor

mal by byť vybavený niekoľkými priehradkami, aby si dieťa mohlo prehľadne usporiadať všetky školské pomôcky

3. Držadlo

mala by ho mať každá taška, aby si ju dieťa mohlo zavesiť či už v šatni, alebo v škole na lavicu dbajte na to, aby bolo čalúnné a pohodlne sa zmestilo aj do detskej ruky.

4. Výrazné farby

- aj tie prispejú k bezpečnosti vášho školáka

- minimálne 20 % plochy prednej časti aktovky by mali tvoriť signálne farby, napríklad žltá, ružová, oranžová a zelená

5. Praktické vrecká

- okrem vnútorného priestoru by mala byť taška vybavená minimálne 3 ďalšími vonkajšími vreckami

- jedno z nich by malo byť určené na fľašu, preto by sa tam mala pohodlne zmestiť

6. Reflexné prvky

- mali by sa nachádzať na celej taške, teda zboku aj vpredu

- reflexný prvok nesmie chýbať ani na remeňoch

7. Popruhy

- pomocou nich môžeme variabilne upraviť dĺžku remeňov

- ich ideálne dĺžka je aspoň 70 cm

8. Vystužené dno

je dôležité, aby sa plná ani prázdna taška neprevrátila

Hmotnosť

- nemala by presahovať 10 % hmotnosti dieťaťa, pre prváčikov je to maximálne 2,5 kg (celkovo aj s obsahom)

- samotná prázdna taška by nemala mať viac ako 1,25 kg