Bieloruský veľvyslanec Leščeňa končí: Získa azyl na Slovensku?

Čo s ním bude? Ambasádor Bieloruska na Slovensku Igor Leščeňa po vyjadrení podpory protestujúcim proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi (65) požiadal o uvoľnenie z funkcie.

Ide podľa neho o logický krok, keďže ho vymenoval práve prezident, ktorého kritizuje. Ide o prvého vysokopostaveného predstaviteľa totalitného režimu, ktorý sa nebál postaviť na stranu demonštrantov, aj keď tým veľa riskoval.

Bieloruský veľvyslanec Leščeňa pôsobil na Slovensku 4 roky. „Skutočne som požiadal o uvoľnenie z funkcie. Je to logický krok, pretože za veľvyslanca ma vymenoval súčasný prezident a očakáva sa, že budem presadzovať ním definovanú politiku. Ministerstvo zahraničných vecí sa domnieva, že postoj, ktorý som vyjadril vo svojom vyhlásení, prekročil tento rámec,“ povedal pre Tut.by veľvyslanec, ktorý narážal na svoje vyhlásenie, v ktorom podporil protestujúcich v Bielorusku.

„Som solidárny s tými, ktorí vyšli do ulíc bieloruských miest v rámci pokojných sprievodov, aby bolo ich hlas počuť,“ uviedol Leščeňa. Veľvyslanec ešte musí počkať na schválenie jeho žiadosti. Rozhodnutie o zbavení funkcie prijíma osoba, ktorá ho aj vymenovala, čiže Lukašenko, ktorý ho musí aj podpísať.

Leščeňa vedel, že jeho podpora demonštrantov bude mať následky. Rátal s tým, že Bielorusko ho z funkcie odvolá a pošle domov. Napriek tomu nemlčal. Práve naopak, nepriamo vyzýval aj ostatných, aby vyjadrili solidaritu ľuďom v uliciach, a rozhodol sa položiť funkciu.

„Mám pocit, že mnohí kolegovia by mali zdieľať môj postoj, ale je jasné, že majú obavy a ne­chcú byť odvolaní. Myslia na svoj pohodlný život,“ uviedol Leščeňa s tým, že východiskom sú len predčasné voľby. „Moje vyhlásenie bolo úprimné a od srdca. Nespravil som ho len preto, aby som získal politický azyl. Je jasné, že ma odvolajú a nariadia mi vrátiť sa do Bieloruska. A to aj urobím, vrátim sa do Bieloruska,“ tvrdí diplomat.

O azyl nepožiadal

Premiér Igor Matovič naznačil, že by mu Slovensko azyl poskytlo. „Samozrejme, že by za svoju odvahu na Slovensku ako v slobodnej a demokratickej krajine mal politický azyl dostať,“ uviedol premiér. Veľvyslanec však oň zatiaľ nepožiadal. „Žiadosť p. Igora Alexandroviča Leščeňa o politický azyl neevidujeme," povedal hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.

Na Slovensku podpísalo 58 koaličných poslancov výzvu Stojíme za slobodným Bieloruskom. Poslanci odmietli výsledky zmanipulovaných volieb a odsúdili tiež násilie, ktoré rozpútal Lukašenkov režim. „Bieloruský ľud má právo žiť v slobodnej a demokratickej krajine,“ povedal Ondrej Dostál z SaS.

Pomoc Putina

Zmanipulované voľby vyhnali do ulíc desaťtisíce Bielorusov. Viaceré fabriky vyhlásili štrajk, do ktorého sa zapojila aj štátna televízia. Štúdiá ostali prázdne a diváci počuli iba hudbu. Situáciou v Bielorusku sa budú zaoberať lídri členských štátov Únie dnes počas mimoriadnej videokonferencie.