Senec pod vodou! Obyvatelia rátajú škody po pondelňajšej prietrži mračien: Smutné príbehy zatopených rodín

Najhoršia búrka, akú nepamätajú ani starousadlíci! Silný prívalový dážď, ktorý sa v pondelok prehnal západným Slovenskom, narobil škody na majetku najmä v Senci a okolí Komárna.

Senecké sídlisko Nová Tehelňa zažilo i doslova povodeň, ktorú spôsobila podľa primátora Senca Dušana Badinského voda stekajúca z okolitých kopcov. Postihnuté lokality ležia v údolí a jedinou účinnou možnosťou do budúcna je podľa neho lepšia sieť kanálov. Miestni sú v koncoch a len počítajú škody...

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Miestni v pondelok so slzami v očiach do neskorého večera čistili a sušili veci, no keď ráno videli nánosy blata na ulici, vedeli, že ich ešte čakajú hodiny tvrdej práce.

Lopatami plnili vedrá hrudkami naplavenej hliny... „Toto sme ešte nezažili... Záhrada bola pod vodou, chýbali dva centimetre a vodu by sme mali v byte. Rýchlo to stúpalo,“ hovorí so slzami v očiach Ľubica (54) zo Slávičej ulice a popri tom čistí blatom zašpinený záhradný nábytok.

„Škody ešte nemáme vyčíslené a nemá to ani kto uhradiť. Je nám do plaču. Dážď bol ozaj výnimočný a padali aj krúpy. Dúfam, že sa to už nezopakuje. Mesto musí niečo robiť s kanalizáciou,“ dodala. Podobne je na tom aj Ľuboslava (52) zo sídliska Nová Tehelňa. Ani ona si podobnú búrku nepamätá. „Takúto búrku sme tu ešte nezažili, žijeme tu tretí rok. Nemáme plot ani dvor, všetko voda vyvalila. Škody zatiaľ nevieme, no nahlásili sme to poisťovni, tak uvidíme,“ prezradila.

Primátor Senca Dušan Badinský povedal, že išlo o naozaj silnú prietrž mračien, ktorá spôsobila zdvihnutie hladiny dažďovej vody, ktorá sa do sídliska valila z okolitých polí a kopcov. Starí Senčania si nič podobné nepamätajú. Hektolitre zrážkovej vody nemali kam odtekať a zúfalým obyvateľom zostali oči pre plač, pretože kanalizácia nestíhala odvádzať vodu a miestami ju chrlila naspäť.

Problémové kanály

Situáciu s kanalizáciou si uvedomuje aj primátor. „Kanalizácia patrí BVS a je potrebné hľadať riešenia od spoločnosti a ľudí, ktorí to zapríčinili. Treba si ale uvedomiť, že to bola storočná voda a že tá situácia nie je bežná. Tu sa liala voda a stekala z kopcov. Je to celé v údolí, takže neviem, ako tomu do budúcna zabrániť,“ povedal primátor s tým, že najviac postihnuté sídlisko ešte nie je dostavané a navyše ho z jednej strany ohraničuje hlinená stena, v ktorej sídli vzácny včelárik, takže veľké zásahy nepripadajú v súčasnosti do úvahy.

Komárno vyhlásilo mimoriadnu situáciu

Prietrž mračien v Komárne si najviac odniesla mestská časť Nová Stráž. Primátor Béla Keszegh však podal pomocnú ruku aj okolitým obciam. „V pondelok večer sme vyhlásili mimoriadnu situáciu na území mesta z dôvodu prietrže mračien. Na základe toho si budú obyvatelia mesta môcť uplatniť nárok na náhradu škody,“ vysvetľuje Keszegh. „Najviac postihnutá bola mestská časť Nová Stráž, zasahovali tam aj dobrovoľní hasiči, nielen štátni a aj mestskí policajti. Volal som večer, v noci i ráno aj do okolitých obcí a kde bolo potrebné, poskytli sme pomoc vo forme ľudí, ale aj poradenskú.

Otvoriť galériu Komárno Zdroj: Maroš Herc

Práve vyhlásenie mimoriadneho stavu je dôležité v takýchto prípadoch, aby si mohli poškodení uplatniť náhradu škody,“ dodáva primátor. „O výške a spôsobe uplatnenia a nahlásenia náhrady škody rozhoduje Ministerstvo vnútra SR, o čom bude mesto obyvateľov priebežne informovať. Mestský úrad Komárno poskytne obyvateľom mesta potrebnú súčinnosť v súvislosti s uplatnením ich nárokov na náhradu škody,“ vysvetľuje prvý muž mesta.