Kužmovú čaká pikantná premiéra: Prvý turnaj pod vedením priateľa

Konečne! Po piatich mesiacoch sa reštartuje aj tenisová sezóna.

Doposiaľ hráči počas koronavírusu hrali iba exhibičné podujatia, ale teraz už pôjdu naostro aj za finančné prémie. V americkom New Yorku sa už niekoľko dní nachádza aj slovenská jednotka Viktória Kužmová (22), ktorú pred grandslamovým turnajom US Open čaká ešte jedno podujatie. A bude mať pre ňu naozaj pikantnú príchuť, keďže ju oficiálne povedie ako kouč jej priateľ Tomáš Hrunčák (28)!

Kužmová odcestovala do New Yorku pred pár dňami, aby sa stihla pred reštartom sezóny aklimatizovať. „Cesta bola v pohode, nemali sme vôbec žiadne problémy na letisku či na colnici. Z letiska nás vyzdvihlo auto a išli sme rovno do hotela, kde nás hneď otestovali a ubytovali na izbe,“ povedala na úvod pre Nový Čas Viky.

„Na jednej strane je určite smutné, že sme v New Yorku a nemôžeme z mesta nič vidieť, ale na druhej strane sme radi, že sme vôbec tu a hráme turnaj. Mám tu pár knižiek a dobrý seriál na Netflixe, takže nudiť sa nebudem,“ pokračovala 84. hráčka sveta, ktorá má negatívne testy na koronavírus a už naplno na kurtoch aj trénuje. „Od piatka na mňa čaká prvý turnaj po reštarte West&Southern Open, ktorý bude previerkou pred US Open. Profi zápas som síce nehrala päť mesiacov od marcového podujatia v Lyone, ale mám za sebou aj tak veľa zápasov. Takže dúfam, že sa mi bude dariť,“ reagovala členka Stars for Stars.

Pre Viky bude tento turnaj špecifický, pretože po rozchode s trénerom Michalom Mertiňákom ju premiérovo bude koučovať jej priateľ a bývalý tenista Tomáš Hrunčák. „Bol som s Viky na turnajoch aj počas pôsobenia Miša Mertiňáka, teraz to však bude ostrý debut. Verím, že úspešný,“ zaželal si Tomáš.