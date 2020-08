Weissovi potvrdili nákazu koronavírusom: Kde sa nakazil?!

Futbalový Slovan tŕpol! Stredajší štart do pohárovej Európy na ihrisku KÍ Klaksvík mu skomplikoval pozitívny test na koronavírus u jedného hráča, ktorý absolvoval sobotňajší ligový duel v Zlatých Moravciach.

Klub neskôr potvrdil, že jeden hráč a jeden zamestnanec boli pozitívne testovaní. Na Faerské ostrovy s výpravou neodletelo trio Weiss (30), Moha (26), Holman (27).

Proti ViOn-u hral iba prvý menovaný. Nový Čas oslovil krídelníka Weissa, ktorý nám odkázal, že sa k tomu nebude vyjadrovať. Do dejiska zápasu odcestovali len tí, ktorí mali v nedeľu negatívny test. Opakovanému sa podrobili ešte v pondelok na Faerských ostrovoch. „Hneď po prílete na letisko Vagar prebehlo opätovné testovanie na prítomnosť COVID-19. Všetci hráči mali negatívne testy. V zmysle protokolu UEFA sa štandardne pripravujeme na zápas,“ informoval Slovan v stanovisku.

Do dejiska odcestovalo 18 futbalistov. „Žiaden z nominovaných hráčov nehlásil nijaké zdravotné problémy či zranenia. Napriek neľahkému vývoju situácie v priebehu posledných dní sa koncentrujeme na zápas a urobíme maximum pre postup do ďalšieho kola. Aj keď nemôžete byť spolu s nami na Faerských ostrovoch, ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu a odkazy na diaľku. Spoločne to zvládneme.“

Aj podľa vedenia Únie ligových klubov sa stredajší zápas odohrá. „Slovan spĺňa všetky podmienky v zmysle UEFA Return to Play protokolu,“ povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák. Slovanisti prileteli na Faerské ostrovy už v pondelok, aby sa stihli lepšie adaptovať na iné klimatické podmienky.

V Klaksvíku je cez deň okolo 10 stupňov Celzia. „Človek sa lepšie prispôsobí prechodu z tepla do zimy než opačne.Napriek tomu sa na zápas tešíme. Chalani si uvedomujú, že o túto šancu bojovali celý rok. Verím, že to bude úspešný výjazd,“ dúfa tréner Ján Kozák mladší.

Okrem spomínaného tria mu bude chýbať aj Erik Daniel. Navyše brankár Dominik Greif pre problémy so zažívaním dlhšie netrénoval. „Súpera sme si analyzovali. Vďaka internetu máme o ňom dostatok informácií. Musíme byť odolní v súbojoch a dopustiť čo najmenej štandardných situácií. Na Faerských ostrovoch po nich v lige padá možno aj 80 percent gólov. Myslím si, že kvalita je na našej strane.“

Poloprofesionálny klub Klaksvík, ktorého niektorí hráči pracujú, je 18-násobným majstrom krajiny. V pohárovej Európe dieru do sveta neurobil, no vlani sa v Lige majstrov prebil do 2. kola. Prešiel cez Tre Fiori zo San Marína (5:1, 4:0), Riterai z Litvy (1:1, 0:0) a vypadol so švajčiarskym Luzernom (0:1, 0:1). Slovan vlani vyradila v rovnakom štádiu súťaže Sutjeska Nikšič z Čiernej Hory. Rovnakú blamáž si belasí nepripúšťajú. „Verím, že nám skúsenosti z uplynulej sezóny a skupinovej fázy, kde sme držali krok so silnými protivníkmi, pomôžu a budeme ešte o niečo silnejší a skúsenejší ako pred rokom,“ želá si Kozák.

1. predkolo LM Klaksvík - Slovan

(20.00 hod., PP Dvojka – hrá sa iba 1 zápas)

ČO ČAKÁ SLOVAN?

- teplota 10 stupňov Celzia

- studený nárazový vietor

- umelý trávnatý povrch

- absencia Weissa, Mohu, Holmana

- súper, ktorého hráči pracujú

Liga ohrozená nie je!

Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov: „Už od apríla máme manuál, v ktorom je detailne opísané správanie hráčov. Sme v priamom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva, s ktorým situáciu riešime. Bez ohľadu na tento aktuálny prípad v Slovane už bolo niekoľko tímov testovaných v rámci prípravy a teraz ich opäť pretestujeme všetky. Náš prístup je v tomto smere maximálne zodpovedný. S tým, že by bola ohrozená liga, nerátame. To, či má ísť v prípade pozitívneho testu do karantény len samotný hráč alebo celé mužstvo, máme v manuáli uvedené rovnako ako v Česku. Do izolácie by išiel len jednotlivec, nie celý tím. Všetko konzultujeme s Úradom verejného zdravotníctva tak, aby bol postup regionálnych úradov verejného zdravotníctva vo všetkých krajoch ten istý. Máme spracovaný aj manuál testovania a opätovného návratu hráčov. Predpokladám, že v najbližších dňoch dostaneme od Úradu verejného zdravotníctva spätnú väzbu, aby sme vedeli, aký ďalší postup máme zvoliť.“