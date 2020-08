Starosta opustil manželku kvôli 19-ročnej žabke: Šesťdesiatnik dokázal, že to s ňou myslí vážne

John Copsey z britského Bridlingtonu odišiel od svojej manželky kvôli tínedžerke mladšej o 43 rokov.

S Daisy Tomlinson sa dal dokopy, keď mala 19 rokov, on mal 62. Spoznali sa v čase, keď bol starostom, a ich vzťah zaujal aj britské médiá. ,,Myslím, že sa zbláznil,“ komentovala vtedy románik Copseyho manželka Jacqui. Teraz však bývalý starosta dokázal, že to s dievčaťom myslí vážne. Po troch rokoch vzťahu sa so študentkou poľnohospodárstva postavil pred oltár.

Svada bola malá kvôli koronavírusovým opatreniam, pozvali len 10 hostí. ,,Sme veľmi šťastní. Nechápeme, prečo náš vzťah niekoho zaujíma, sme normálny pár. Moji rodičia sa s nami tešia. Povedali, že pokiaľ som šťastná ja, sú šťastní aj oni,“ cituje The Sun dnes 22-ročnú Daisy. John zase tvrdí, že vzťah s mladým dievčaťom jeho politickú kariéru nijak nepoznačil, bol zvolený do mestskej rady.

V živote sa ženil až štyrikrát – zdravotnú sestričku Jacqui si zobral v roku 1980, rozviedli sa v roku 1992. Nasledovalo ďalšie manželstvo, ktoré Johnovi nevyšlo. Vrátil sa k Jacqui a boli spou od roku 1997 do roku 2017, kedy sa zahľadel do mladučkej Daisy.