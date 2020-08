Jana sa tešila na výlet do Česka, v cieli to prišlo: Keď otvorila kufor, skoro ju porazilo!

Na neobyčajný príbeh s prímesou humoru aj zúfalstva, nás upozornil čitateľ. Jana síce svoju cestovnú príhodu opísala vtipne, neznamená to, že nepotrebuje pomoc!

Jana sa na facebooku zverila so svojím neobyčajným trápením. Počas cesty za tetou do Česka sa jej totiž stala vec, ktorú už nejde vrátiť späť. Teraz len dúfa v silu sociálnych sietí a médií a verí, že dôjde k náprave.

"Táto príhoda je síce celkom vtipná, ale potrebujem pomoc. Vo štvrtok o 9:45 som cestovala z Bratislavy do Prahy a o 14:30 som prišla do Prahy. Potom o 15:30 som cestovala z Prahy do Prachatic a až v Prachaticiach som zistila, že mi bol vymenený kufor," píše Jana o svojom trápení.

Jana otvorila kufor, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako ten jej až u tety doma a nastalo zdesenie. Veď to nie sú jej veci! "Podľa vecí v kufri, ktorý mám ja, je to mladý muž, má rád zábavné tričká a ponožky. Momentálne nemám žiadne veci a nosím tetino oblečenie, jeho veci sú mi na pohľad dobré, tak dúfam, že sa nájde majiteľ, inak, keď ma uvidíte v tričku s ananásom, tak budete vedieť, odkiaľ vietor fúka," píše s humorom Jana.

Slovenka sa potrebuje dostať k svojmu kufru najmä preto, lebo v ňom má zlaté náušnice od tety. "Kontaktovala som prepravné spoločnosti a políciu. Je to v procese pátrania, ale nikto nič nevie. Zdieľajte, prosím, lebo ma porazí v ananásovom tričku," prosí zúfalá žena.