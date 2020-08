Herečka Antónia Lišková z Mileniek ukázala 15-ročnú dcéru: Podobá sa na svetoznámu krásku

Slovenská herečka Antónia Lišková, známa zo seriálu Milenky či filmu Šťastný nový rok, prerazila a už roky žije v Taliansku.

Tam aj vychováva svoju 15-ročnú dcéru Lilien. V decembri ju spomenula v rozhovore pre agentúru SITA, keď bilancovala rok 2019. ,,Ten bol úžasný, stalo sa veľmi veľa krásnych vecí, aj pracovných aj súkromných. Priateľ ma konečne požiadal o ruku a mám úžasnú dcéru! Je to krásna baba, je zdravá a prišla som na to, že je úplne zodpovedná mladá žena a to si myslím, že je najkrajšia vec, ktorá sa mi mohla stať..." povedala Lišková.

Teraz dospievajúcu slečnu ukázala na sociálnej sieti. Lilien už má svoje záujmy a veľa času trávi mimo domu, čo herečka ťažko znáša. ,,Rastieš a ja sa začínam zvykať byť bez teba. Samozrejme, pretože je správne, že sa bavíš so svojimi priateľmi, že tráviš veľa času ďaleko odo mňa, ale necíť sa vinná, lebo ja som silná, trpezlivá a nikdy ti nebudem vyčítať, že mi strašne chýbaš," povzdychla si Lišková. ,,Vráť sa domov a prisahám, že ti zdvojnásobím vreckové. Srandujem," zažartovala si na záver. Mnohým neujde, že jej dcéra sa podobá na svetoznámu speváčku menom Dua Lipa.