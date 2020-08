Matka nevesty ledva začala s príhovorom, už jej trhali mikrofón: Po tých slovách zostali všetci ako obarení

Svadobná mama vie byť počas jedného z najdôležitejších dní v živote každej ženy veľmi nápomocná. Táto mamička si to však vysvetlila po svojom a svojej dcére svadobný deň zruinovala.

Ako uvádza portál Fox News, nevesta sa posťažovala na sociálnej sieti Reddit, kde sa rozpísala o tom, ako ju jej mama počas príhovoru na svadbe zhodila a skončilo to tým, že ju družbovia požiadali, aby zo svadby okamžite odišla. Toto by si nechcel vypočuť asi nikto.

Nevesta mala pochybnosti už od začiatku, pretože mala so svojou mamou „napätý vzťah“ a bála sa, ako to celé dopadne. „Nakoniec som ju nechala dúfajúc, že bude hovoriť, že vďaka svadbe získala ďalšieho syna, ako to urobila na svadbe mojej sestry. Nanešťastie, moja sestra sa mi až po tejto nepríjemnosti priznala, že príhovor mame najskôr sama schválila,“ povedala nevesta a ako sa ukázalo, jej obavy sa naplnili.

Podľa jej slov ju mama urazila za jej „mizerný byt“ a hovorila o jej „vážnych zdravotných problémoch“. „Vždy, keď si dala pauzu, aby nechala doznieť jej vtip, zostalo len ticho. Môj manžel a všetci svadobní hostia na mňa len civeli, zamrzli a čakali na to, ako zareagujem,“ opisuje nevesta.

„Všetci zostali sedieť, až pokým nezačala hovoriť o časoch, keď som mala 19 rokov a za sebou nevydarené rande s chlapom, ktorý ma ešte rok potom obťažoval. Hovorila, že to vážne ovplyvnilo moje duševné zdravie a kvôli tomu ma vyhodili zo školy,“ posťažovala sa nevesta.

Keď už toho bolo príliš, jeden z družbov zobral svadobnej mame mikrofón a ženích odviedol matku na terasu. Ďalší svadobčania vyzvali k prípitku a hudba začala hrať. Nevesta odbehla preč, no len čo sa upokojila, vrátila sa do sály a svoju svadbu si vychutnala bez prítomnosti "podarenej" mamy.

„Až na druhý deň som sa dozvedela, že družbovia nielenže prerušili jej reč, ale ju aj donútili odísť,“ priznala nevesta. Jej mama sa snažila obraňovať a dokonca povedala, že ju jej dcéra ponížila. Napriek tomu, že ju rodina pred svadobným príhovorom mamy varovala, nevesta jej chcela dať šancu. „Najskôr som si myslela, že jej odchod bol opodstatnený, ale teraz mám pocit, že som to mohla čakať a varovať svadobčanov,“ priznáva nevesta.

Používatelia sociálnej siete Reddit sa postavili na stranu nevesty. „Ak tvoja mama bola naozaj len sama sebou, možno bude potrebovať pár tvrdých lekcií o tom, ako sa správať v spoločnosti,“ znel jeden komentár a doplnil ho ďalší: „Keby som bola tebou, úplne by som ju vypustila zo svojho života. Znie mimoriadne toxicky“. A ako by ste sa zachovali na mieste nevesty vy?