Martin Císar, ktorý pred rokmi zažiaril v šou Hlas Česko Slovenska, sa po dlhšej odmlke vracia do hudobného sveta s novinkou Nechaj ma ísť. Spevák s obrovským hlasom sa v piesni vysporiadava s ľuďmi, ktorí mu v minulosti ublížili, no dnes sa snaží tráviť všetok čas s tými, ktorí to ocenia. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa mladý spevák stále rád vracia ku práci v detských letných táboroch. To však nie je jediné miesto, kde sa s talentovaným mladíkom môžete stretnúť. Císar totiž priznal jeden veľký hendikep.