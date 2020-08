Chlapca z ničoho nič rozbolel nos: Šok! Rodičia nemohli uveriť, čo mu z neho vypadlo

To, čo rodičia uvideli, by im ani vo sne nenapadlo. 7-ročný chlapec Sameer Anwar sa v roku 2018 hral s legom, keď omylom vdýchol jeden kúsok. Zhrození rodičia začali okamžite konať.

Ako uvádza portál The Guardian, Sameerov otec Mudassir s manželkou sa o svojho syna báli a keďže lego v jeho nose nevideli, zobrali syna na vyšetrenie k praktickému lekárovi. Ten rovnako stratený kúsok nemohol nájsť, a tak usúdil, že sa buď dostal až do tráviaceho traktu, alebo ho chlapec v skutočnosti vôbec nevdýchol.

Rodičia z mesta Dunedin z Nového Zélandu si na synovi nevšimli žiadne zmeny a chlapec sa nesťažoval na bolesti, a tak na tento incident zabudli. „Odvtedy sa ani raz nesťažoval ani nič podobné,“ povedal jeho otec a priznal, že jeho syn je „dosť hravý a nezbedný“. Po dvoch rokoch prišiel šok.

Chlapca lákal tanier plný ružových koláčov, a tak sa nad ne nahol a zhlboka sa nadýchol. V tom ho začal bolieť nos. Jeho mama si myslela, že vdýchol nejaké omrvinky z koláčov, a tak mu pomohla vyfúkať si nos v nádeji, že mu nosné dierky uvoľní. Namiesto ružových koláčikov chlapec vysmrkal malý kúsok čierneho lega pokrytý plesňou, ktorý vdýchol pred dvoma rokmi. Rodičia len neveriacky krútili hlavou.

„Nikdy sme takúto vec nečakali. Neuveriteľné,“ povedal jeho otec. Sameer je stále veľkým fanúšikom obľúbenej stavebnice, a tak sa stratenému kúsku veľmi potešil. „Mami, našiel som lego! Povedali ste mi, že ho tam nemám a ja som ho tam naozaj mal!“ tešil sa 7-ročný chlapec, ktorý si vážnosť situácie neuvedomoval.

Rodičia nevedeli, čo majú s nájdeným kúskom urobiť, ale otec Mudassir ani v takto vypätej situácii nestratil zmysel pre humor. Svojej žene povedal, „že by ho mali dať do múzea,“ zavtipkoval.

Nebolo to po prvýkrát, čo si Sameer niečo strčil do nosa. Rodičia priznali, že keď mal 3 roky, do nosnej dierky si vložil imitáciu perly, avšak vtedy sa ju otcovi podarilo z chlapcovho nosa vytiahnuť.