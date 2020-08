FC Sevilla vyzve vo finále Európskej ligy Inter Miláno: Nerazzurri rozstrieľali Šachtar Doneck

Futbalisti Interu Miláno postúpili do finále Európskej ligy UEFA 2019/2020. V pondelňajšom druhom semifinále na neutrálnej pôde v nemeckom Düsseldorfe deklasovali Šachtar Doneck 5:0.

Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar sedel iba na lavičke Interu. Po dva góly Interu zaznamenali argentínsky útočník Lautaro Martinez a belgický kanonier Romelu Lukaku, ktorý tak skóroval v rekordnom desiatom zápase Európskej ligy za sebou. Jedným presným zásahom sa prezentoval Danilo D'Ambrosio.



Vo finále v piatok 21. augusta v Kolíne nad Rýnom sa Inter stretne s rekordným päťnásobným víťazom súťaže FC Sevilla. Španielsky klub vyradil v nedeľu v boji o finále Manchester United 2:1.



semifinále EL 2019/2020:

Inter Miláno - Šachtar Doneck 5:0 (1:0)

Góly: 19. a 74. Martinez, 64. D'Ambrosio, 78. a 84. Lukaku. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Taison

Inter: Handanovič – Godin, de Vrij, Bastoni – D'Ambrosio (80. Moses), Barella, Brozovič (85. Sensi), Gagliardini, Young (66. Braghi) – Lukaku (85. Esposito), Martinez (81. Eriksen)

Šachtar: Pjatov – Dodo, Kryvcov, Chočolava, Matvijenko – Antonio, Stepanenko – Marlos (75. Konopľanka), Patrick (59. Solomon), Taison – Moraes

/hralo sa na jeden zápas, do finále postúpil Inter/



Po príliš opatrnom úvode gólovo "udrelo" hneď z prvej vážnejšej akcie stretnutia. V 19. minúte po chybnej rozohrávke brankára Šachtaru Andrija Pjatova si loptu na pravú stranu ihriska potiahol Nicolo Barella, poslal ideálny center do stredu šestnástky a Martinez hlavou z ôsmich metrov poslal Inter do vedenia - 1:0. O sedem minút neskôr to mohlo byť už o dva góly, no ani jeden z trojice nabiehajúcich hráčov talianskeho tímu nedočiahol na prihrávku z ľavej strany a akciu napokon zastavil ofsajdový verdikt asistenta rozhodcu. Šachtar sa dostal razantnejšie k slovu až po polhodne hry, po umnej asistencii Doda strieľal Junior Moraes, jeho pokus zvnútra šestnástky však zblokovala obrana Interu na rohový kop. Pred prestávkou dal ešte o sebe vedieť Barella štipľavou delovkou z rohu pokutového územia, ktorú vyrazil Pjatov a na druhej strane skončila strela Marcosa Antonia spoza šestnástky tesne nad bránkou.



Inter vstúpil do druhého polčasu aktívne, najskôr Martinez takmer preloboval príliš vpredu stojaceho Pjatova a o chvíľu neskôr Romelu Lukaku vyslal strelu tesne vedľa ľavej žrde súperovej bránky.Inter zareagoval na varovanie už o dve minúty, po rohovom kope Marcela Brozoviča sa hlavou presadil Danilo D'Ambrosio a zvýšil na 2:0 pre milánsky klub.Najskôr v 74. minúte zaznamenal svoj druhý gól Martinez prízemnou strelou spoza šestnástky a potom potvrdil svoju excelentnú streleckú formu dvakrát Lukaku.