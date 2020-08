Nehorázne ceny bytov v Bytči: Uvidíte, čo sa skrýva vnútri, z tej sumy zalapáte po dychu

Privysoké ceny? Primátor Bytče Miroslav Minárčik (50) vyzval v lete spoluobčanov, aby sa prihlásili, ak majú záujem o kúpu bytu v bytovke, ktorú mesto postavilo s investorom na okrajovej časti mesta Pšurnovice.

Táto lokalita síce pripomína dedinu, no ceny bytov nasadili ako v centre susedného krajského mesta. Na hlavu primátora a poslancov sa zniesla vlna kritiky hraničiacej s výsmechom.

Byty ohodnotili takmer na dvakrát viac ako v Žiline, kde žije osemkrát viac ľudí... Ľudí ponuka mesta nahnevala a majú pocit, že vedenie samosprávy nemá o skutočnej hodnote bytov reálnu predstavu. „To je nehoráznosť od vedenia mesta a od poslancov, mali by sa prebrať. Na takýto počet metrov štvorcových stanoviť takúto sumu a ešte na mieste, ktoré je dedina? To by kúpil asi len blázon,“ krútil hlavou Jaroslav.

Mesto prostredníctvom primátora vyzvalo ľudí, aby sa do konca augusta prihlásili na oddelenie správy majetku, ak majú o kúpu nového bytu záujem. Ľudia si však namiesto prejavenia záujmu vedenie mesta poriadne podávajú a na internetovú stránku mesta Bytča adresujú ostré odkazy. Primátor Miroslav Minárčik (50) však na cenách bytov trvá a argumentuje, že mesto v ťažkých časoch pandémie musí premýšľať ekonomicky.

„Vyrátali sme cenu podľa skutočných reálnych nákladov, nenavýšili sme ani cent. Hľadáme investora, ktorý môže tie byty odkúpiť naraz, pretože sa mu to oplatí. Bytča je pár minút autom od Žiliny a takýto byt je dobrým riešením pre ľudí, ktorým stačí zdieľané bývanie, ako sú ľudia migrujúci za prácou alebo študenti, poprípade ľudia, ktorí pracujú v Žiline, ale majú malé deti a väčšie byty si dovoliť nemôžu,“ obhajuje rozhodnutie mesta primátor.

Pripomína, že v čase pandémie mesto prišlo rozhodnutím vlády o 380-tisíc eur z podielových daní a pritom poslanci hospodária tak dobre, že mesto s 11-tisíc obyvateľmi je tento rok stále v pluse 700-tisíc eur, čo hodnotí ako úspech. Občanov upokojuje, že mesto cez Štátny fond rozvoja bývania stavia ďalších 170 bytov, v ktorých budú nízke nájmy do výšky maximálne dvesto eur.

Meter nadhodnotený o 400 eur

Martin Paluch (29), maklér zo Žiliny

- Cena bytov je príliš vysoká, nadhodnotená o 400 euro na meter štvorcový. Takúto sumu si môže dovoliť stanoviť len ten, kto ponúka byt v centre Žiliny, ktorá má osemkrát viac obyvateľov, nehovoriac o možnostiach, ktoré krajské mesto ponúka a ktorým takáto okrajová štvrť nemôže konkurovať, či už sú to pracovné príležitosti, úroveň služieb alebo dopravná infraštruktúra.

Ceny bytov v Bytči - Pšurnovice

3-izbový byt, rozloha 57,23 m2 - 95 520,21 €

3-izbový byt, rozloha 52,02 m2 - 89 280,43 €

2-izbový byt, rozloha 39,04 m2 - 68 812,51 €

2-izbový byt, rozloha 33,34 m2 - 61 985,89 €



Ceny bytov v Žiline

3-izbový byt, rozloha 62 m2 - 121 900 €

3-izbový byt, rozloha 59, 08 m2 - 106 000 €

2-izbový byt, rozloha 50 m2 - 98 900 €

2-izbový byt, rozloha 40 m2 - 75 900 €