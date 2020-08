Nedomyslel to? Matovič si najnovším vyhlásením pohneval učiteľov: Teraz budeme hovoriť my!

Učitelia zostali sklamaní. Premiér Igor Matovič (47) pred pár dňami oznámil, že zamestnanci, ktorí boli v boji s pandémiou COVID-19 v prvej línii, dostanú finančné odmeny. Dokopy by si mali hasiči, policajti, vojaci, zdravotníci a zamestnanci domovov sociálnych služieb rozdeliť 50 miliónov eur. Na jednu skupinu sa však akosi pozabudlo.

Ozývajú sa viacerí učitelia, ktorí si myslia, že by mali byť tiež odmenení. „Predpokladám, že odmena pre jedného pracovníka by mohla byť medzi 300 až 500 eur,“ vyhlásil premiér minulý piatok. Odmeniť chce zdravotníkov, vojakov, policajtov a zamestnancov domovov sociálnych služieb. O deň neskôr uviedol, že si prilepšia aj hasiči, ktorých zabudol spomenúť. Tí však neboli jediní, ktorí sa ozvali, že ich premiér nespomenul.

Sklamaní sú aj viacerí učitelia, ktorí počas prvej vlny pandémie museli vyučovať na diaľku a práce mali viac ako zvyčajne. Očakávali preto rovnakú formu poďakovania, ktorej sa im však nedostalo. „Počas koronakrízy sme sa starali o repatriantov. Trvalo to viac mesiacov, pričom išlo celkovo o 25 zamestnancov školy. Pripravovali sme pre nich stravu,“ uviedol učiteľ Igor Sabol z Hotelovej akadémie v Košiciach, ktorý si myslí, že by si odmenu zaslúžili.

„Myslím si, že to obdobie bolo pre učiteľa z hľadiska výkonu oveľa náročnejšie ako štandardné učenie v triede,“ dodal riaditeľ púchovského gymnázia Miroslav Kubičár. Finančné ocenenie za náročné obdobie by učiteľov veľmi potešilo. „Avizované odmeny sú určené pre zamestnancov, ktorí počas prvej fázy koronakrízy prichádzali do priameho kontaktu s potenciálnym rizikom ochorenia na koronavírus,“ vysvetlilo ministerstvo školstva. Matovič na margo toho, že nie každej profesii sa ušlo, povedal, že sa musíme zakrývať takou perinou, akú máme.

Ako pridelia odmeny?

Premiér zdôraznil, že chce, aby boli odmenení naozaj len tí, ktorí riskovali svoje životy. Určiť, kto bol skutočne v prvej línii, nie je jednoduché a jednotlivé ministerstvá otázku prerozdeľovania objemu financií zatiaľ nemajú vyriešenú. „Premiérom vyčlenené financie využijeme spravodlivo, tak ako v piatok uviedol, pre tých, ktorí si ich skutočne zaslúžia,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

„Prerozdelením finančnej odmeny pre ľudí v prvej línii sa zaoberá pracovná skupina pod vedením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V súčasnosti sa sumarizujú počty zamestnancov jednotlivých rezortov, pre ktoré bude táto finančná pomoc určená,“ povedala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Snažíme sa nájsť čo najspravodlivejší mechanizmus prerozdeľovania odmien a pri ich udeľovaní brať do úvahy líniu nasadenia. Proces ešte nie je ukončený, momentálne je všetko vo fáze rokovania medzi jednotlivými ministerstvami,“ uviedol rezort vnútra. Matovič predpokladá, že sa šéfovia jednotlivých ministerstiev dokážu dohodnúť na rozdelení odmien ešte tento týždeň.

Miroslav Kubičár, riaditeľ gymnázia v Púchove Zdroj: anc

Miroslav Kubičár, riaditeľ gymnázia v Púchove

- Myslím si, že to obdobie bolo pre učiteľa z hľadiska výkonu oveľa náročnejšie ako štandardné učenie v triede. Práca bola oveľa ťažšia na zmobilizovanie síl všetkých zdrojov, sledovanie všetkých odpovedí od žiakov a kontrolovanie spätnej väzby. Ale na druhej strane, išli sme za plný plat, neboli sme nijako finančne ohrození oproti mnohým podnikateľom. Neboli sme v takej prvej línii ako lekári, policajti alebo silové zložky, ktoré boli v rómskych osadách. Neboli sme vystavení ohrozeniu života. Ako tom niekto rozhodne, že by sme si to zaslúžili, tak to, samozrejme, dobre padne, ale inak si myslím, že je to takto v poriadku.

Igor Sabol (52), učiteľ Hotelovej akadémie v Košiciach Zdroj: anc

Hotelovej akadémie v Košiciach

- Počas koronakrízy sme sa starali o repatriantov. Trvalo to viac mesiacov, pričom išlo celkovo o 25 zamestnancov školy. Pripravovali sme pre nich stravu. Vydalo sa 4 132 raňajok, 4 034 obedov a 1 575 večerí. Aj preto si myslím, že sme boli nápomocní a zaslúžili by sme si takisto odmeny.

Adriana Hatinová (43), zástupkyňa ZŠ Devínska v Nových Zámkoch Zdroj: anc

Adriana Hatinová (43), zástupkyňa ZŠ Devínska v Nových Zámkoch

- Prežívali sme a stále prežívame veľmi ťažké obdobie, sprevádzané obavami vzhľadom na pandémiu COVID-19. Oceňujem prácu zamestnancov v prvej línii, no i my učitelia sme zápasili s novou situáciou. Byť deťom nablízku aspoň formou online vyučovania a zvládnuť predpísané učebné osnovy sme sa snažili od prvého dňa zatvorenia škôl. Od skorého rána sme sa pripravovali na vyučovanie, následne sme online vyučovali a do večerných hodín denne opravovali a vyhodnocovali práce žiakov. V krízovej situácii, ktorú nám prinieslo obdobie COVID-19, sa ukázalo, že učiteľ nie je len povolanie, ale aj poslanie.