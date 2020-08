Tragická nehoda pri Krakovanoch: Vypočuli vodiča, ktorý predbiehal džíp

V prípade nastal posun. V sobotu dopoludnia došlo pri obci Krakovany (okr. Piešťany) k nešťastiu. Vodička Renaultu Thalia sa podľa polície pravdepodobne snažila vyhnúť oprotiidúcemu autu, ktoré predbiehalo džíp a bolo v jej jazdnom pruhu. V dôsledku vzniknutej kolízie došlo k čelnej zrážke s džípom. Spolujazdkyňa († 39) v renaulte bola, žiaľ, na mieste mŕtva.

„Polícia aj dnes intenzívne pokračuje vo vyšetrovaní okolností nehody zo soboty, pri ktorej zahynula spolujazdkyňa. Vodiča, ktorý predbiehal džíp, sme už vypátrali a bol vypočutý. Do vyšetrovania sme pribrali znalca z odboru cestnej dopravy a aj za jeho pomoci robíme všetko pre to, aby sme nehodu čo najskôr objasnili. Na presné zistenie, ako k nehode došlo a miery zavinenia, by nám pomohlo svedectvo priamych svedkov, ktorí videli, ako sa nehoda stala,“ povedala v pondelok Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa v Trnave.

Strašná búračka si vyžiadala život spolujazdkyne († 39) v renaulte. „V aute sa viezli 3 deti. Podľa predbežných informácií je 8-ročný syn zosnulej ťažko zranený. Deti vodičky - 11-ročný chlapec utrpel vážne zranenia a 6-ročné dievčatko by malo byt ľahko zranené,“ informovala v sobotu Kredatusová. Dve matky, ktoré spojovalo dlhoročné nerozlučné priateľstvo, išli v ten deň s deťmi na výlet.

„Je to pre mňa veľmi ťažké o tom teraz hovoriť. Mnohým rodinám, ľuďom to zničilo život. My sa poznáme už 20 rokov, spolu sme študovali v škole, boli sme najlepšie priateľky, navštevovali sme sa, je to také ťažké pre mňa. Predtým som ja s deťmi bola u nich v Česku, kde žije, teraz oni na revanš u mňa. To je hrozné, zničilo to veľa ľudí,“ len ťažko dostala zo seba zúfalá vodička Eva, ktorá je v nemoc­nici. „Išli sme s deťmi na výlet na Čachtický hrad, teraz myslím na jej syna, rodinu, na to, čo sa vlastne stalo...“ dodala ešte s plačom.