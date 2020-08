Bývalý partner Radičovej Riapoš sa rozvádza: Krach manželstva po 6 rokoch!

Koniec veľkej lásky! Manželstvo druhého najúspešnejšieho slovenského paralympijského športovca Jána Riapoša (51) a bývalej smeráckej poslankyne Národnej rady Bibiány Riapošovej (55) - za slobodna Obrimčákovej - sa chýli ku koncu.

Rozvodové papiere má už na stole sudca, ktorý dnes bude rozhodovať o zrušení ich manželstva. Súčasný predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš sa s exmanželkou bývalého primátora Stropkova Petra Obrimčáka zosobášili začiatkom roku 2014 na Mestskom úrade v Piešťanoch.

„Mám pocit, že som v sobotu vykročil správnym smerom,“ dušoval sa vtedy Novému Času štvornásobný držiteľ zlatej paralympijskej medaily v stolnom tenise Riapoš. Ich láska vzišla z dlhoročného kamarátstva. „S pánom Riapošom sa poznáme od detstva, poznajú sa aj naši rodičia. Mnohé životné situácie i to, čo sa Jankovi stalo, sme prežívali spolu,“ povedala o ich vzťahu v minulosti Obrimčáková. Tá sa vydávala len pol roka po rozvode s predchádzajúcim manželom s odôvodnením, že mali rozdielne názory na životné situácie.

Po šiestich rokoch je situácia zrejme podobná aj v jej súčasnom manželstve a zdá sa, že láska a vzájomné porozumenie sa z ich spoločnej manželskej púte postupne vytratilo. Svedčí o tom žiadosť o rozvod, ktorá je už na súde. „Je to pravda, rozvádzame sa. Sme v rozvodovom konaní a dnes uvidíme,“ priblížila Bibiána s tým, že práve v tento deň ich čaká náročný a smutno-trpký deň pred súdom.

Paralympionik blížiaci sa koniec manželstva komentovať odmietol. „Ako v minulosti, tak ani teraz sa nevyjadrujem k svojmu súkromiu a to je asi všetko, čo vám viem k tomu povedať,“ povedal Riapoš, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal ako priateľ expremiérky Ivety Radičovej (63). Stretli sa v roku 2006 na ministerstve práce, keď ju prišiel pozvať na paralympijské hry do Turína. Život s Ivetou mu podľa jeho slov priniesol mediálnu nálepku „Radičovej ex“, hoci v tom čase už mal striebornú a zlatú paralympijskú medailu.

To však zrejme nebola príčina ich rozchodu, ktorý prišiel po troch rokoch. „Odišiel odo mňa kvôli inej žene,“ povedala vtedy pre TV Markíza v relácii Smotánka. Novému Času priznala, že ju to veľmi zasiahlo. Riapoš sa k rozchodu nikdy verejne nevyjadroval, v knihe, ktorú napísal s Evou Bacigalovou, však na otázku, či bola vo vzťahu láska, odpovedal: „S odstupom času môžem povedať, že nie,“ prezradil.