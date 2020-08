Pavol Šafranko musel pre problémy s nosom na operáciu: Korona ho vyhnala domov!

Zranenie ho nezastavilo, koronavírus áno. Útočník Pavol Šafranko (25) utrpel po zrážke s brankárom Dinama Bukurešť zlomeninu nosa.

Hral s ňou viac ako mesiac a sezónu v rumunskej lige by s ňou zrejme aj dohral. Prišlo však rozhodnutie spoza zeleného stola o jej predčasnom ukončení pre pozitívne testy na koronavírus u hráčov vo viacerých kluboch. Jeho Sepsi OSK sa nákaza vyhla.

„Po uvoľnení opatrení začali počty infikovaných v Rumunsku stúpať. Testovali nás každý druhý týždeň. Už je to trochu aj prehnané. Ja obavy nemám. Moja priateľka je zdravotná sestra, takže mám nad sebou kapitána. Napriek tomu sa snažím dodržiavať základnú hygienu. Zbytočne sme sa v Brašove, kde bývame, netúlali po obchodoch. Radšej sme vybehli na výlet do okolitej prírody,“ povedal Šafranko pre Nový Čas.

V závere sezóny ho limitovali problémy s nosom, preto podstúpil operáciu priehradky. „V noci som nevedel dobre dýchať. Už je všetko v poriadku. Akurát tieto dva dovolenkové týždne musím byť pri aktivitách opatrnejší. Mama napríklad potrebovala pokosiť ovocný sad, tak som pomohol. Vďaka otcovi mi to ide s ručnou kosou celkom dobre. Oddychujem doma v kruhu najbližších, ale už cez víkend sa vraciam do Rumunska, lebo po krátkej prestávke štartuje nový ročník ligy.“

V tom uplynulom spadol Sepsi do skupiny o záchranu, kde nakoniec skončil na treťom mieste. „Mohli sme dosiahnuť viac. Pokus dostať sa do prvej prvej šestky nám nevyšiel. Hoci sa neodohrali všetky zápasy, triasli sme sa o konečné umiestnenie. Pre mňa to však bola celkom solídna sezóna. Predtým som v škótskom Dundee United nastrieľal pätnásť gólov, teraz deväť plus päť asistencií k tomu. Dúfam, že v nasledujúcom ročníku to bude ešte lepšie,“ dodal Šafranko.