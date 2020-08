Rita Ora dovolenkuje v európskom raji: Za týždeň v luxusnej vile vysolila 136-tisíc!

Speváčka Rita Ora (29) pokračuje v luxusnej dovolenke. Tentoraz sa vybrala so svojím novým priateľom Romainom Gavrasom (39) a partiou priateľov na grécky ostrov Korfu.

Ich prázdninovým útočiskom sa stala luxusná vila na pobreží. Týždeň ju vyšiel na 136-tisíc eur! Rezort na pobreží Korfu má v ponuke sieť zabezpečujúcu luxusné ubytovanie a kúpele v rozličných kútoch sveta. Speváčka si vybrala práve slnečné Grécko, odkiaľ má korene aj jej súčasný frajer, režisér Romain Gavras.

Vila ponúka úplné súkromie s výhľadom na Iónske more a pobrežie Grécka i Ritinho rodného Albánska. Na tisíc štvorcových metroch je dvojúrovňový bazén, kúpele, kino a k ubytovaniu patrí aj súkromná jachta. V izbách je miesto dovedna pre 14 ľudí. Rita a jej hostia sa v rezorte rozhodne nebudú nudiť.

Pre najvyšší komfort majú k dispozícii tím zamestnancov vrátane recepčného, šoféra, súkromného kuchára, chyžných a ďalších. Zdá sa, že speváčka si užíva život plnými dúškami. Zdroj z jej okolia sa dokonca vyjadril, že to s Romainom vyzerá na veľmi vážny vzťah aj napriek tomu, že tvoria pár len 4 mesiace. „Je to prvýkrát po rokoch, čo to s niekým myslí vážne,“ uvádza zdroj.

Ultima Corfu