Peter Cehlárik má nového zamestnávateľa: NHL vymenil za severský hokej

Slovenský hokejista Peter Cehlárik (25) bude v novej sezóne hrať za švédsky Leksand.

Dvadsaťpäťročný útočník pôsobil v uplynulých piatich rokoch v NHL v tímeNa sever Európy sa vracia po piatich rokoch.Odchovanec žilinského hokeja sa počas sezóny 2011/2012 presunul do švédskeho tímu Lulea HF, v ktorom hral v juniorskej súťaži, no postupne dostával šancu aj v prvom tíme.Celkovo napokon odohral v profilige 49 stretnutí a zaznamenal 8 gólov. Počas prestávky spôsobenej pandémiou koronavírusu v tejto sezóne sa o Cehlárika zaujímali aj švajčiarske kluby, napokon sa však vracia do Švédska.citoval Cehlárika oficiálny klubový web.