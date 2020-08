Kultúra dostane kompenzáciu, a čo šport? Namiesto pomoci sa kompetentní len fotia so športovcami

Aj šport potrebuje podporiť! Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), národné športové zväzy a zástupcovia klubov vyzvali predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa začali vážne zaoberať podporou športu.

Ten ako jediný zatiaľ od štátu nedostal žiadnu pomoc, pričom pripravované opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu situáciu v športe ešte viac zdramatizujú.



„Rozhodnutia krízového štábu SR, epidemiológov, Úradu verejného zdravotníctva i vlády na zabránenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19, ktoré sme vždy rešpektovali a akceptovali, keďže zdravie je pre každého prvoradé, výrazne zasiahli a ovplyvnili šport. Napriek rôznym opatreniam nebol šport od marca súčasťou záchranných balíčkov a nedostal od štátu finančnú pomoc ako iné oblasti. SOŠV, národné športové zväzy i športové kluby vyzývajú kompetentných, aby sa kritickou situáciou začali už vážne zaoberať a konali,“ píše sa vo vyhlásení s tým, že nestačí iba konštatovať, že všetky financie má v rukách minister financií, on rozhoduje o ich rozdelení, a následne iba čakať so založenými rukami.



Ministerka kultúry Natália Milanová niekoľko týždňov intenzívne rokovala s rezortom financií a podarilo sa jej získať mimoriadnu dotáciu pre nezávislú kultúru vo výške takmer 11 miliónov eur. „Rovnaké kroky očakávame aj od štátneho tajomníka pre šport. Zatiaľ máme pocit, že prioritou niektorých predstaviteľov ministerstva je namiesto rokovania v prospech zlepšenia stavu slovenského športu predovšetkým natáčanie videí a fotografovanie sa s úspešnými športovcami...“ dopĺňa vyhlásenie, v ktorom sú aj príklady zo zahraničí. V Česku to je miliarda českých korún (38,2 mil. eur), vo Švajčiarsku 350 mil. frankov (325,4 mil. eur) a nemecké profesionálne kluby majú sľúbených na najbližšie dva roky 200 mil. eur.