Martin Féherváry a Radko Gudas v spoločnej formácii: Synovia bojujú na ľade, otcovia fandia na káve!

Druhýkrát v tomto ročníku a premiérovo v play-off sa v zostave Washingtonu objavili v jednej obrannej dvojici slovenský zadák Martin Fehérváry (20) a český bek Radko Gudas (30).

Obaja otcovia Mário i Leo sú na svojich synov Martina a Radka veľmi hrdí, aj napriek tomu, že Washington je na pokraji vypadnutia. Capitals totiž v nedeľu prehrali aj tretí súboj 1. kola play-off proti NY Islanders 1:2 po predĺžení a celkovo v sérii je stav už 0:3!



„Škoda, že tento duel v predĺžení nevyhrali, ale stále ešte nie je koniec a treba dúfať, že to otočia. Majú silné mužstvo, takže všetko je možné,“ vyjadril sa otec Martina Fehérváryho – Mário, ktorý sa s tatkom Radka Gudasa – Leom nedávno stretol na kávičke. „Predtým sme sa osobne nepoznali. Samozrejme viem, kto je Leo Gudas a priznám sa, že počas jeho skvelej hráčskej kariéry som ho nemal rád. Bol som totiž fanúšik Slovana a on obliekal dres Sparty,“ zasmial sa Fehérváry st.



„Som rád, že sme sa konečne aj osobne spoznali a som mu vďačný za jeho syna Radka. Môjmu Martinovi v jeho začiatkoch vo Washingtone veľmi pomohol.“ Bývalý legendárny československý obranca Leo Gudas vychválil talentovaného slovenského beka. „Martin je mladý a šikovný hokejista. Videl som ho hrať v národnom drese na MS 2019 a bol som s ním aj počas mojej návštevy vo Washingtone. Má veľkú budúcnosť,“ reagoval Gudas st. Obaja otcovia prezradili nášmu denníku, ktorý im zorganizoval stretnutie na kávičke, aj to, aké majú rituály pri sledovaní zápasov Washingtonu.



„Nenechám si utiecť ani jeden duel, aj keď hrajú neskoro v noci. Občas si otvorím pivko a tak sledujem zápas v televízii,“ vyjadril sa Mário a Leo dodal: „Ja si tiež dám pivko, ale iba jedno, aby som nezaspal (smiech).“

Výsledky 1. kola play-off

Montreal - Philadelphia 0:1

(stav série: 1:2)

NY Islanders - Washington 2:1 pp

(stav série: 3:0)

Calgary - Dallas 4:5 pp

(stav série: 2:2)

Chicago - Vegas 3:1

(stav série: 1:3)

Vancouver - St. Louis 2:3 pp

(stav série 2:1)