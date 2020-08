Nové ohniská afrického moru ošípaných na Slovensku: Nákaza sa prvýkrát objavila vo veľkochove

Výskyt afrického moru ošípaných (AMO) potvrdili v pondelok v dvoch chovoch v obciach Luhyňa a Zemplínske Hradište v okrese Trebišov. Ide o štvrté a piate ohnisko nákazy u domácich ošípaných v tomto roku.

Informovali o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré zároveň oznámilo, že neodporúča drobnochovateľom vo vybraných okresoch chov ošípaných.

V obci Luhyňa sa vyskytla nákaza v komerčnom chove s celkovým počtom 380 ošípaných, z toho 35 prasníc. V chove v obci Zemplínske Hradište ide o registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných, z toho dve prasnice. "Zvieratá v ohniskách nákazy, ako aj kontaktné zidentifikované chovy ošípaných budú depopulované v najbližšom období, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy," uviedla ŠVPS.

Minulý týždeň v stredu (12. 8.) v chove v Luhyni u jednej prasnice pozorovali zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári zhodnotili situáciu a zdravotný stav zvierat na mieste, vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. "Počas víkendu uhynuli ďalšie dve prasnice a viacero zvierat prejavuje príznaky AMO. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie," uviedla ŠVPS. V chove v Zemplínskom Hradišti taktiež ochorela prasnica, ktorá následne uhynula. Postup súkromných a úradných veterinárnych lekárov bol zhodný. Okolo ohnísk AMO sú vytvorené trojkilometrové ochranné pásma a desaťkilometrové pásma dohľadu. ŠVPS SR informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE).

Nové ohniská nákazy sú v oblasti, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení vírusu AMO v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO u diviakov. "Vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných agrorezort odporúča drobnochovateľom v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Košice-okolie, Košice-mesto, Trebišov, Michalovce, Humenné, Veľký Krtíš a Lučenec dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných - porazenie na jatočné využitie, a nezakladanie nových chovov až do odvolania," uviedol Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu ministerstva.

Agrorezort ďalej upozorňuje, že v prípade akejkoľvek zmeny správania, respektíve pri narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej, je majiteľ zvieraťa povinný tento stav ihneď nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a súkromnému veterinárnemu lekárovi.

AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 25. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov. Dosiaľ nákazu zaznamenali v šiestich okresoch - Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava a Rimavská Sobota. "K dnešnému dňu na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 16 ohnísk u ošípaných," uviedol Hrežík.