Stúpajúce teploty prajú bohatej úrode melónov, broskýň i nektáriniek

Zmeny klimatických podmienok majú vplyv nielen na množstvo úrody ovocia a zeleniny, ale aj na jej skladbu. Vysoké teploty, ktoré prichádzajú už na konci jari, prajú teplomilným plodinám. Aj vďaka tomu môžeme túto sezónu nájsť na pultoch reťazcov množstvo slovenských melónov, broskýň či nektáriniek.

Melón je pôvodom zo Stredozemia, odkiaľ je zvyknutý na horúce počasie. Preto sa mu u nás najviac darí v najjužnejších oblastiach, kde denné teploty dosahujú nadpriemer. Je to tak i v Marcelovej pri Senci, kde pestujú melón vodový, známy aj ako dyňa červená. „Vodové melóny pestujeme už od roku 2010. Základné podmienky máme dané, teplé podnebie a pôdy vhodné na pestovanie tejto chutnej zeleniny, ktorá patrí do rodiny tekvicovitých. Svojimi dlhými koreňmi si v pôde vyhľadá vlhkosť, natiahnutú vodu potom uskladňuje vo svojich sladkých plodoch,“ vysvetľuje zástupca tamojšej spoločnosti Vitazel.

Aby boli melóny chránené pred neskorými mrazmi, pestovatelia ich priesady vysádzajú v polovici apríla do fóliovníkov. O dostatok vlahy sa stará kvapôčková závlaha, ktorá rastlinám zároveň dodáva živiny. „Takto chránené rastú zhruba do konca mája, keď sa odkrývajú, a takéto zosilnené začínajú začiatkom júna nasadzovať kvety, na ktorých opelení sa v posledných rokoch okrem včiel podieľajú aj čmeliaky. Prvé zrelé plody sú v našich podmienkach v druhej polovici júla,“ dodáva.

Peter Bogár z dodávateľskej spoločnosti Zelonax dopĺňa, že melónom prospievajú aj kvalitnejšie osivá a vrúbľované planty, ktoré sú rezistentné voči koreňovým a listovým chorobám.

Z melóna môžete jesť aj jadierka

Melón je šťavnatou a zdravou pochúťkou. Vedeli ste však, že z neho môžete prehltnúť aj semiačka? Obsahujú esenciálne aminokyseliny a základné prvky, ktoré organizmus najlepšie vstrebe, ak ich rozhryziete. Čierne semiačka sa používajú aj pri liečení chorôb obličiek a cukrovky. Sú totiž zdrojom citrulínu, ktorý sa správa ako antioxidant.

Melóny vodové možno pokojne nazvať aj zázrakom leta. Je to zdraviu prospešná forma dopĺňania tekutín v letných horúčavách, ich konzumáciou je možné znižovať telesnú teplotu aj krvný tlak a dopĺňať si minerály a vitamíny. Obsahujú vitamíny A, C a vitamíny skupiny B, vápnik, horčík a draslík. Melóny vodové je dobré skladovať v chladničke, najchutnejšie sú vychladené, melóny žlté je lepšie pred konzumáciou iba krátko vychladiť. Možno ich však použiť aj do letných nápojov.

Broskyniam a nektárinkám sa darí pri Žitave

Teplá klíma prospieva i broskyniam a nektárinkám. Pestovatelia našli vhodnú polohu pre ich pestovanie na kopci pri rieke Žitava neďaleko obce Branovo.

Prajú im tu aj ľahké a výživné pôdy, ideálna mikroklíma a kvalitná voda. „Pestujeme len najnovšie odrody, moderným spôsobom, v tvare tzv. štíhleho vretena tak, aby na plody dopadalo čo najviac slnečných lúčov. Voda obohatená o živiny je stromom dávkovaná presne, po kvapkách, zo studní hlbokých viac ako 60 metrov,“ vysvetľuje Martin Dokupil zo spoločnosti BoniFructi.

Broskyne a ich príbuzné nektárinky obsahujú betakarotén, ktorý je zodpovedný za zdravie očí a najmä vitamíny A a C, ktoré sú dôležité pre zdravú pleť. V priemere obsahujú len 68 kalórií, 85 % vody a zhruba 10 – 15 % ovocných cukrov. Pôsobia tiež detoxikačne, sú bohaté na antioxidanty, minerály a polyfenoly, ktoré zabraňujú šíreniu rakovinových buniek. Sú chutné samotné, v šalátoch, ale aj v koláčoch.

Dokupil vyzdvihuje tiež čerstvosť slovenských broskýň a nektáriniek, ktorých výhodou je, že len pár hodín po zbere sa už nachádzajú na pultoch reťazca.

Kaufland, ktorý je odberateľom slovenských broskýň, nektáriniek, ale i melónov, to potvrdzuje. „Ovocie a zelenina dopestované na Slovensku majú tú výhodu, že k nám putujú priamo zo sadov a polí iba pár hodín po zbere. Navyše, podpora domácich dodávateľov a pestovateľov je našou dlhodobou prioritou. Chceme, aby si u nás mohli zákazníci vyberať zo širokej ponuky slovenských plodov. Zároveň je to možnosť, ako spoločne podať pomocnú ruku slovenskej produkcii,“ uzatvára Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.