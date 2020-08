Bill Gates predpovedal pandémiu, teraz prorokuje opäť: Kedy sa svet zbaví koronavírusu?

Americký multimiliardár a filantrop Bill Gates sa domnieva, že svet by sa súčasnej pandémie koronavírusu mohol zbaviť do dvoch rokov.

Už v roku 2015 64-ročný rodák zo Seattlu predpovedal pandémiu, ktorá sa v ostatných mesiacoch stala skutočnosťou. Najnovšie vyslovil aj prognózu súvisiacu s koncom "koronakrízy".

Napriek tomu, že pandémia napáchala po svete miliardové hospodárske škody a spôsobila mnoho zadĺžení, vidí aj pozitíva. "Inovačné systémy v oblasti diagnostiky, nových liečebných postupov a vývoja vakcín sú skutočne pôsobivé," povedal Gates pre web wired.com. "Nadobúdam pocit, že v prípade bohatého sveta by sme mali byť schopní do veľkej miery túto záležitosť ukončiť do konca roka 2021. Na celom svete do konca roka 2022," dodal.

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (Bill and Melinda Gates Foundation) je druhým najväčším prispievateľom do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá poskytla 9,76 percenta celkových prostriedkov. Gates v júni podpísal kontrakt s britskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ktorá s vedcami z Oxfordskej univerzity vyvíja vakcínu proti koronavírusu. Pokiaľ bude účinná, spoločnosť dokáže vyrobiť dve miliardy dávok očkovacej látky, pričom súhlasila, že dodá polovicu dávok málo a stredne rozvinutým krajinám.