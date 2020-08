Chuck Norris sa už na to nemôže pozerať: Prídem si po teba! odkazuje Lukašenkovi

Už týždeň trvajúce protesty v Bielorusku nenechali chladným ani známeho akčného hrdinu. Chuck Norris (80) sa rozhodol zatočiť priamo s novozvoleným prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorému sľubuje, že ho rozplače.

"Ahoj, tu je Chuck Norris. Chcel by som Šašovi s prezývkou Saša nula percent odkázať pár slov. Pán Šváb, vieš, že keď ja krájam cibuľu, cibuľa potom plače? Takže ak okamžite neprestaneš s tým, čo robíš, prídem si pre teba do jedného z tvojich sídiel a rozplačem ťa," znie v krátkom videu zverejnenom cez víkend na platforme Cameo.

Podľa Idnes.cz si tu každý môže prostredníctvom celebrity či športovca nahrať akýkoľvek odkaz. Z profilu Chucka Norrisa je jasné, že zadávateľa tejto nahrávky to vyšlo 300 dolárov (cca 254 eura).

V Bielorusku od minulotýždňových prezidentských volieb nespokojní občania protestujú proti výsledkom, podľa ktorých s vyše 80 % vyhral opäť Alexandr Lukašenko. Ten zmanipulovanie volieb odmieta, rovnako ako aj ich opakovanie.

"Nedožijete sa dňa, keď niečo spravím pod tlakom. Nebudú žiadne opakované voľby," povedal najnovšie Lukašenko a dodal, že ak by k voľbám došlo, všetko vrátane tovární, ktorých zamestnanci vstúpili do štrajkov, "by bolo do polroka zničené". Lukašenko podľa správy agentúry Belta tiež povedal, že je ochotný deliť sa o moc a aj zmeniť ústavu, nie však pod tlakom demonštrantov. V tejto súvislosti tiež dodal, že na možných zmenách ústavy, ktoré by mohli viesť k prerozdeleniu moci, sa už pracuje.