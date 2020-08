Obrovská bolesť herca z Nemocnice na kraji mesta: Smrť snúbenice krátko pred svadbou!

Český herec Ladislav Frej (78), predstaviteľ mladého doktora Sovu zo seriálu Nemocnica na kraji mesta, sa mal toto leto ženiť. Zasiahol však krutý osud.

Ako zistil denník Blesk, jeho snúbenica Gábina († 56) prehrala v noci zo soboty na nedeľu boj s rakovinou. Zomrieť nemala v nemocnici, ale doma. Hercova partnerka úspešne prekonala pred piatimi rokmi rakovinu prsníka, nedávno jej však zistili nádor na pankrease.

,,Že mi zliezli vlasy, to bolo to posledné, čo mi vadilo. Chemoterapiu naozaj nikomu neprajem, bolo to dosť príšerné obdobie," povedala Gábina pred časom Blesku s tým, že dúfa, že vyzdravie. Jej úmrtie potvrdili zdravotníci. ,,Pred polnocou sme mali v Prahe 4 výjazd k 56-ročnej žene a vykonali sme len obhliadku zosnulej," povedala hovorkyňa pražskej záchranky Jana Poštová.

Ladislav Frej si plánoval vziať svoju lásku, s ktorou bol 12 rokov, za manželku. ,,Bude to malá veselica, len pre rodinu. Nechceme žiadny humbuk a už sa obaja veľmi tešíme," povedal herec pre Aha! v júni. Frejova dcéra, herečka Kristýna (48), neskôr povedala, že sobáš sa prekladá. ,,Svadbu musel otec odložiť, zravie jeho priateľky je na prvom mieste, to je snáď jasné. Viac mi neprináleží k tomu čokoľvek hovoriť," cituje ju Blesk. Svadby sa, bohužiaľ, Gábina nedožila.