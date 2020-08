Letecká doprava v Európe sa v júni prepadla o 94 %: Ľudia sa cestovania vzduchom stále boja

Letecké spoločnosti v snahe o prežitie pandémie nového koronavírusu sa zúfalo snažia presvedčiť obozretnú verejnosť, že opatrenia, ako sú povinné rúška a vzduchové filtre, robia cestovanie v lietadle bezpečnejším ako pohyb v mnohých iných vnútorných priestoroch.

Ale nezaberá to. Prieskumy naznačujú, že ľudia sú čoraz skeptickejší. V USA sa rezervácie leteckých spoločností v uplynulom mesiaci opäť zastavili po tom, ako začali pomaly stúpať. To bola reakcia na oživenie rastu nových prípadov nákazy. Podľa globálnych údajov klesla letecká doprava v porovnaní s minulým rokom o viac ako 85 %.

Dôsledky pandémie pre letecký priemysel sú vážne. Niekoľko popredných dopravcov už požiadalo o ochranu pred bankrotom, a ak sa očakávané zotavenie oneskorí, ich zoznam sa ešte rozšíri. Štyri najväčšie americké letecké spoločnosti stratili od apríla do júna dohromady 10 miliárd USD (8,46 miliardy eur). Ich generálni riaditelia tvrdia, že prežijú, ale zhoršili svoje očakávania, pokiaľ ide o zotavenie.

Podľa generálneho riaditeľa Southwest Airlines Garyho Kellyho všetci dúfali, že do jesene by vplyv nového koronavírusu mohol zoslabnúť, ukázalo sa však, že to bol zlý odhad. Keď sa prieskumná spoločnosť Consumer Reports v júni pýtala viac ako 1000 ľudí na to, ako hodnotia rôzne aktivity počas pandémie, 70 % uviedlo, že lietanie považuje za veľmi alebo pomerne nebezpečné. Ako menej nebezpečné hodnotili dokonca aj návštevu pohotovosti v nemocnici či státie v rade.

V prieskume, ktorý si objednala skupina leteckých spoločností, ľudí najviac znepokojila možnosť, že budú sedieť vedľa infikovanej osoby. Agentúra Standard & Poor's (S&P) v tejto súvislosti uviedla, že vyhliadky odvetvia leteckej dopravy sa zmenili od "zlých k horším". Odhaduje, že globálna letecká doprava tento rok klesne až o 70 %. V máji pritom S&P považovala jej pokles o 55 % za najhorší scenár. Zotavovanie tak bude pomalšie a nerovnomernejšie, povedal analytik spoločnosti S&P Philip Baggaley.

Obchodná skupina leteckých spoločností - International Air Transport Association, predpovedá, že leteckí dopravcovia prídu tento rok o 84 miliárd USD. Bude to tak najhorší rok v histórii odvetvia. Skupina tvrdí tiež, že prevádzka nebude úplne obnovená až do roku 2024. V Ázii, kde sa darí dostať ohniská nákazy pod kontrolu, je situácia o niečo lepšia ako v USA a Európe. Domáce cestovanie v Číne sa vrátilo na približne dve tretiny svojej vlaňajšej úrovne. V USA však nedosahuje ani jednu tretinu dopravy v roku 2019.

V USA sa letecká doprava prepadla v apríli o 95 %, ale v júli sa jej pokles zmiernil na 74 % a v auguste na 72 %. Letecká doprava na viac ako 500 letiskách Európy sa prepadla v júni medziročne o 94 %. Cestovanie odvtedy začalo stúpať, keďže si začiatkom júla viac ako dve desiatky európskych krajín navzájom otvorili hranice. Ale v niektorých európskych štátoch opäť rýchlo pribúdajú nové prípady ochorenia COVID-19, čo vedie k opätovnému zavádzaniu obmedzení. Spojené kráľovstvo už napríklad zaviedlo karantény pre cestujúcich zo Španielska, Francúzska a Holandska. A pridávajú sa aj ďalšie štáty. Navyše cestovanie z krajín mimo Európy vrátane USA je stále obmedzené.