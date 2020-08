Zlomový moment, ktorý otriasol kráľovskou rodinou: Keby sa to nestalo, všetko je inak

Najnovšia biografia Finding Freedom (Nachádzanie slobody), ktorá bolo napísaná v spolupráci s ľuďmi blízkymi Meghan a Harrymu, prezrádza, že súrodenecký vzťah Harryho a Williama bol nesmierne poznačený ich verejným vyhlásením o odchode z kráľovskej rodiny.

Britská kráľovská rodina je zvyknutá na mediálnu pozornosť a využíva ju na podporu a propagáciu rôznych charitatívnych organizácii. Podľa protokolu sa nezvyknú vyjadrovať k ich osobným životom. Výnimky sú rozhovory po svadbe alebo krátke odpovede na otázky zvedavých fanúšikov počas ich návštev. V oboch prípadoch platí, že sa od nich očakáva istá zdržanlivosť - rovnako ani nezvyknú reagovať na články v médiách.

Vojvodkyňa Meghan a princ Harry sa od svojho odchodu z kráľovskej rodiny dostali do ešte väčšieho centra pozornosti, napriek tomu že ich odchod do Spojených štátov spolu s ich synom Archiem (1) bol podľa ET Online motivovaný práve potrebou súkromia. Na stránke The Guardian ešte v októbri 2019 zverejnil Harry svoje vyjadrenie, v ktorom kritizoval britské média. "Bohužiaľ, moja žena sa stala najnovšou obeťou britských bulvárnych médií, ktoré vytvárajú kampane proti jednotlivcom bez toho, aby mysleli na následky."

Vydanie knihy spôsobilo, že sú ich životy opäť pod drobnohľadom médií. Mnoho vyjadrení, ktoré kniha obsahovala, pobúrilo nielen čitateľov, ale podľa mnohých zdrojov aj samotnú kráľovskú rodinu. Okrem detailov ohľadom ich prvého stretnutia sa tam píše aj o vzťahoch medzi Kate a Meghan. Údajne nemajú veľa spoločného, ale Meghan očakávala v istých momentoch od Kate väčšiu podporou, kedže obe si zažili, aké to je vstúpiť do kráľovskej rodiny, informuje express.co.uk.

Verejnosť najviac prekvapilo najnovšie vyhlásenie autora biografie. Omid Scobie počas jedného rozhovoru povedal, že Harry a William sa po oznámení ich odchodu z kráľovskej rodiny nerozprávali až dva mesiace, píše Daily Mail. Naposledy sa spolu objavili na verejnosti v marci, vo Westminsterskom opáctve. Ich vzťah bol údajne mimoriadne poznačený ich verejným odchodom, ktorý ohrozil dobré meno kráľovskej rodiny.