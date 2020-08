COVID-19 alebo chrípka? Choroby majú podobné príznaky: Českí vedci vyvíjajú špeciálny test

Univerzita Karlova (UK) vyvíja so súkromnou sférou spoločný test na chrípku a koronavírus.

Zhruba v polovici septembra by test mohol byť uvedený na trh, povedal novinárom rektor UK Tomáš Zima po rokovaní s premiérom Andrejom Babišom (ANO). Spolu s predsedníčkou Akadémie vied Evou Zažímalovu informovali predsedu vlády, že akademická obec je pripravená poskytnúť na jeseň svoje kapacity pre testovanie rovnako, ako to urobila na jar. Išlo by o tisíce testov denne.

"Nové testy sú na otvorenom princípe a budeme o tom informovať začiatkom septembra," uviedol Zima k novému typu testu.

Hygienici varujú pred prípadným jesenným a zimným súbehom chrípky a koronavírusu, ktoré majú podobné príznaky.