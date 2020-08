Barzal rozhodol zápas krásnou akciou: Vybabral s obranou i brankárom

Rozhodol o víťazstve. Kanadský hokejový útočník Mathew Barzal (23) si pripísal v predĺžení tretieho zápasu 1. kola play off NHL dôležitý gól.

Barzal si pri pravom mantineli prebral puk od Jordana Eberleho, dostal sa šikovne za obranu súpera tak, aby z toho nebol ofsajd a bekhendom prekonal brankára Bradena Holtbyho.

"Snažím sa to robiť na tréningu, občas aj v zápasoch, proste prekĺznuť za obranu. Musíte si to presne načasovať na modrú čiaru. Eberle mi to skvele prihral. Už som to tento rok párkrát skúšal a mieril som brankárovi medzi nohy, alebo na bližšiu žŕdku. Teraz som vyskúšal tú vzdialenejšiu a oplatilo sa," opísal gól pre nhl.com.

Barzalov gól prišiel len pár sekúnd po tom, čo brankár "ostrovanov" Semion Varlamov na dvakrát zmaril pokusy Jakuba Vránu po úniku.uviedol tréner Barry Trotz.