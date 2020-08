Koniec nočnej mory! Vittekovci sú po 5 rokoch ťahaníc na súde rozvedení: Veľavravné slová Patrície

Konečne sú oficiálne od seba! Futbalista Robo Vittek a Patrícia sa brali v roku 2005, majú spolu dcéry Sofiu Zaru a Cynthiu Laru.

Ich manželstvo sa začalo rúcať v roku 2013 po tom, čo bol športovec pristihnutý s jojkárkou Alexandrou Orviskou. Po žiadosti o rozvod nasledovali ťahanice na súde. Patrícia dokonca dostala pokutu za urážku sudkyne, ktorá sa k nej mala správať hrubo a neúctivo.

Teraz brunetka na sociálnej sieti s citeľnou úľavou priznala, že kapitolu rozvod môže konečne uzavrieť. ,,6. 6. 2020 som sa po “15” rokoch manželstva, “8” rokoch novinárskeho záujmu a 5 rokoch súdnych procesov stala právoplatne slobodnou. To slovo ešte aj dnes vyslovujem s rešpektom a veľmi opatrne. Možno som dokonca od neho akosi naivne tuším očakávala aj viac vzrušenia, výdychu, nového hlbokého nádychu či dokonca vízie so svetlom budúcnosti," napísala Patrícia.

,,Z môjho životného presvedčenia prichádzam však k úvahe, ze každá jedna žena akosi dúfa a verí, no v duchu vie, ze to “navždy “ v partnerstve nie vždy reálne dokonale a bez chýb a odpúšťania funguje. Za to ale zistí, že to pravé, dušou myslené a cítené “navždy” sa deje odo dňa, ako sa stane mamou a porodí dieťa. Možno preto ženy veria... V ten deň sa totiž z ich slovníka na dlhý čas vytratí veľa plánov, snov a slov. To úplne prvé, čoho sa dobrovoľne vzdá, je sloboda. Z môjho pohľadu je to zaväzujúca daň za obrovský dar, požehnanie, kedy sa človek celoživotne vzdáva niečoho tak vzácneho, na úkor nepoznaného, no jedinečného," zamyslela sa dvojnásobná mama.

,,Sama za seba viem s istotou povedať, ze aj u mňa to bol moment, ktorý všetko navždy zmenil a ja som sa mu ako mama odovzdala v plnom rozsahu, bez potreby a možnosti odvolania. Možno práve preto mi slovo, o ktorom píšem, akosi stále nedochádza, aj keď som si ho predstavovala v duchu po tom všetkom, čo sa dialo, skoro denne. Dokonca som

sa za ten stav pomysleného vnútorného oslobodenia modlila," priznala čerstvo rozvedená Patrícia. Jej príspevok lajkom ocenili napríklad Zuzana Belohorcová či Miriam Kalisová.