Lekár jej 4 roky tvrdil, že má len hemoroidy, pravda bola zdrvujúca: Mamičke ostáva len pár mesiacov života

Praktický lekár jej celé roky tvrdil, že má len hemoroidy. Pravda bola oveľa desivejšia. Mamička sa rozhodla zverejniť svoj príbeh, aby varovala ľudí po celom svete.

Britka Lucy Ogilvie (40) chodila pravidelne k lekárovi odkedy mala jej dcérka Aoife dva roky, dnes má sedem. Vždy sa sťažovala na krv v stolici, no od lekára dostala zakaždým rovnakú odpoveď. "Sú to len hemoroidy, choďte preč," povedala dvojnásobná mamička pre portál Mirror.

Naposledy takúto prehliadku absolvovala v decembri 2018. V apríli sa jej zdravotný stav začal zhoršovať. Lucy trpela bolesťami v spodnom bruchu a nadúvaním. Musela ísť na kolonoskopiu, ktorá po rokoch odhalila pravú diagnózu. Doktor jej našiel v hrubom čreve nádor. Rakovina sa medzitým rozšírila aj do ďalších orgánov a pečeň mamičky sa zväčšila natoľko, že vyzerala ako tehotná.

Zaplatila si špeciálne testovanie na súkromnej klinike, ktoré odhalilo, že má rakovinu v štvrtom štádiu a je vysoko mutačná. Podľa predpovedí lekárov jej ostáva už len niekoľko mesiacov života. Lucy sa však nevzdáva a je odhodlaná bojovať, aby mohla so svojimi dcérami stráviť, čo najviac času.

Doktor prerušil mamičke liečbu chemoterapiou, aby zistili, ako rýchlo jej nádor narastie spať. Testy však priniesli smutné výsledky a rakovina sa šíri veľmi rýchlo. Onkológ sa domnieva, že Lucy by mohla pomôcť imunoterapia. Vyliečila už niekoľko pacientov so štvrtým štádiom rakoviny. Problémom je, že imunoterapiu neschválila Európska lieková agentúra pre jej typ rakoviny. Lucy by si teda musela sama zaplatiť celú liečbu. Absolovala by ju každé dva týždne a cena za jedno sedenie sa šplhá na 6000 libier (viac ako 6600 eur). Aby liečba zabrala, musela by ju podstupovať približne tri roky.

Rodina toľko peňazí nemá, preto založili internetovú zbierku, kde za 24 hodín vyzbierali 24 000 libier (vyše 26 500 eur). Lucy si uvedomuje, že ju čaká ešte veľmi dlhá a náročná cesta, no nestráca nádej.