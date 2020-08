Portugalský prezident je hrdina: Vrhol sa do mora, aby zachránil dve ženy

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa cez víkend pomohol zachrániť dve mladé ženy, ktoré v mori spadli z prevráteného kanoe.

Informoval o tom denník La Vanguardia. Incident sa stal v juhoportugalskom regióne Algarve, kam 71-ročný prezident pricestoval stráviť časť dovolenky. Hlava Portugalska takto obchádza letoviská v krajine, aby podporila cestovný ruch, ktorý utrpel výrazné straty kvôli pandémii covid-19.



Portugalský prezident sa v sobotu slnil na pláži v letovisku Alvor, kde okrem iného hovoril s novinármi. Krátko nato uvidel v mori dve ženy, ktoré mali podľa miestnych médií evidentne problémy po tom, čo sa s nimi prevrhlo kanoe. Prezident skočil do vody a plával im na pomoc. Súčasne s ním k nim dorazil muž na vodnom skútri a spoločne ženám pomohli.



Niekdajší televízny politický komentátor Rebelo de Sousa je vo svojej krajine obľúbený aj vďaka nekonvenčnému správaniu, ktoré ukázal už pred štyrmi rokmi na inaugurácii do úradu prezidenta, na ktorú prišiel pešo. Počas terajšej pandémie sa zas objavili v médiách fotografie, ako prezident v šortkách a s rúškom stojí frontu v miestnom supermarkete.



Teraz portugalský prezident obchádza počas dovolenky miestne letoviská, aby podporil domáci cestovný ruch. V predchádzajúcich dňoch bol okrem iného na Madeire, ktorá je rovnako ako región Algarve do značnej miery závislá na turistoch. Portugalsko bolo v terajšej pandémii na jar expertmi chválené za to, že boj s nákazou relatívne dobre zvládalo. Začiatkom júna ale niektoré európske štáty začali považovať Portugalsko za viac nebezpečné, keď tam denné nárasty nakazených začali byť vyššie.



V desaťmiliónovom Portugalsku sa doteraz potvrdilo na 54.100 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, z toho skoro 40.000 ľudí sa už uzdravilo a 1778 pacientov v súvislosti s nákazou zomrelo. V nedeľu oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva 121 prípadov nákazy za 24 hodín a tri úmrtia spojené s covidom-19. Pred mesiacom pribúdalo okolo troch stoviek prípadov denne, v čase vrcholu epidémie v krajine v apríli to bolo aj 500 až 700 prípadov potvrdených za deň.