Philadelphii stačil na výhru gól, Washington je na prahu vypadnutia

Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v nedeľnom treťom zápase štvrťfinále Východnej konferencie play off NHL nad Montrealom 1:0 a v sérií vedú 2:1.

Slovenský reprezentant Tomáš Tatar odohral za Canadiens 16:14 minúty bez strely na bránku. V ďalšom zápase v Toronte hráči Washingtonu Capitals prehrali s New Yorkom Islanders 1:2 po predĺžení a sú na prahu vyradenia. "Ostrovania" vedú v sérii 3:0. V Západnej konferencii Dallas zvíťazil v Edmontone nad Calgary 5:4 po predĺžení a vyrovnal sériu na 2:2. Vyradenie odvrátilo Chicago, ktoré zdolalo Vegas 3:1 a prehráva 1:3 na zápasy.

V drese Capitals nastúpila dvojica Slovákov - obranca Martin Fehérváry a útočník Richard Pánik. Dvadsaťročný zadák naskočil do tretej obrannej dvojice s Čechom Radkom Gudasom a odohral vyše 11 minút. Bol to pre neho druhý duel po reštarte profiligy, prvý odohral v skupine o nasadenie proti Bostonu. Do štatistík si pripísal jeden "hit". Pánik odkorčuľoval vyše 9 minút, zapísal si jeden mínusový bod a jednu strelu.

"Ostrovanov" dostal do vedenia v prvej tretine kapitán Anders Lee, ktorý pred bránkou tečoval strieľanú prihrávku, keď ho neustrážili Pánik s Jevgenijom Kuznecovom. Kuznecov vyrovnal v druhej tretine z presilovej hry. V tretej tretine gól nepadol a duel dospel do predĺženia. V ňom v piatej minúte rozhodol po brejku Mathew Barzal.

Po štvrtom súboji štvrťfinále Západnej konferencie je stav medzi Calgary a Dallasom vyrovnaný 2:2 na zápasy. Dallas dvakrát viedol vďaka gólom Joea Pavelského, ale "plamene" vždy v presilovke vyrovnali. V 35. minúte dostal Sam Bennett kanadský tím prvýkrát do vedenia, ale Denis Gurjanov v 40. minúte v presilovke vyrovnal. V 44. minúte ušiel v oslabení Derek Ryan a presne našiel rozbehnutého Tobiasa Riedera, ktorý opäť dostal Calgary do vedenia. Dvanásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času pri power play však Pavelski zavŕšil hetrik a vyrovnal na 4:4. V extračase rozhodol o výhre Stars John Klingberg. V drese "hviezd" odohral slovenský obranca Andrej Sekera takmer jedenásť minút a do štatistík si zapísal jeden mínusový bod a jednu strelu.

1. kolo play off NHL:

Toronto

štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:

Montreal - Philadelphia 0:1

/stav série: 1:2/

New York Islanders - Washington 2:1 pp

/stav série: 3:0/

Edmonton

štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápas:

Calgary - Dallas 4:5 pp

/stav série: 2:2/

Chicago - Vegas 3:1

/stav série: 1:3/

Vancouver - St. Louis 2:2 predlžuje sa