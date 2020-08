Nahnevaní Bielorusi: Väzní Lukašenkova vláda ešte 4000 demonštrantov?!

Bieloruské ministerstvo vnútra poprelo správy o tom, že okolo 4000 ľudí je stále držaných vo väzenských zariadeniach po protestných zhromaždeniach v krajine, uviedla ruská štátna tlačová agentúra TASS.

"Sú to falošné správy. Nie je to pravda. Zoznamy tých, ktorí sa nachádzajú väzenských zariadeniach v Žodzine a v Minsku, sú k dispozícii na bráne týchto zariadení," povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Oľga Čemodanová. Neuviedla však, koľko ľudí zadržaných počas protestov sa stále nachádza vo väzenských zariadeniach. "Tieto údaje by mali byť vyžiadané od dozorného úradu. Môžem vám toto číslo poskytnúť v pondelok," uviedla.

Marija Kolesnikovová, členka štábu hlavnej opozičnej kandidátky Sviatlany Cichanovskej v nedeľu uviedla, že okolo 4000 ľudí je stále držaných vo väzenských zariadeniach a žiadala ich okamžité prepustenie. Po prezidentských voľbách z 9. augusta sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami.

Demonštranti tiež odmietajú oficiálne výsledky volieb, podľa ktorých znova jasne zvíťazil dlhoročný prezident Lukašenko. Polícia počas násilných zásahov voči protestujúcim zatkla vyše 6700 ľudí, z ktorých niektorí už boli prepustení. Stovky osôb utrpeli zranenia a predstavitelia Bieloruska potvrdili dve úmrtia počas nepokojov.