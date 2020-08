Korunovačné slávnosti v hlavnom meste: Snúbenica Mateja II. sa obliekala hodinu!

Hlavné mesto si opäť pripomenulo bohatú histróriu! Ako každý rok, aj tentoraz si mohli návštevníci pozrieť Bratislavské korunovačné dni a vychutnať si dobovú atmosféru.

Uplynulý víkend sa niesol v duchu panovníka Mateja II., ktorý bol v Bratislave korunovaný v roku 1608. Víkend mohli návštevníci hlavného mesta prežiť v duchu dobovej atmosféry. Tento rok vyvrcholili Bratislavské korunovačné dni v nedeľu o druhej hodine popoludní korunovaním kráľa Mateja a sprievodom, ktorý prechádzal od Bratislavského hradu až po Hlavné námestie. Zúčastnilo sa ho celkovo 13 umeleckých zoskupení zo Slovenska a Čiech.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni sa konali na počesť kráľa Mateja, ktorý bol v Bratislave korunovaný 19. 11. 1608 a vládol 11 rokov,“ uviedol Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board. Jedinou v Bratislave korunovanou vládnucou kráľovnou bola Mária Terézia, ktorá slávnostne prijala titul 25. júna 1741. Dážď v cieli Počas celého víkendu bol bezplatne otvorený foto-video point v Michalskej veži, kde si návštevníci mohli pozrieť aj korunovačné klenoty. Kráľa si zahral Michal Mrázek, jeho snúbenicu a neskôr manželku kráľa Mateja II. Habsburského - Annu Tirolskú stvárnila Katarína Uríková. Tá si strihla hneď dvojrolu.

„V sobotňajšom pochode som hrala markytánku a v nedeľu som sa stala kráľovou snúbenicou. Kostým markytánky nie je náročný, avšak ako kráľova snúbenica som sa musela riadne vystrojiť. Zabralo to vyše hodiny. To už vyžadovalo aj návštevu salónu,“ priznala s úsmevom Katarína. Úlohy kráľovského palatína sa zhostil Štefan Klimko. Atmosféru celého pochodu neprekazilo ani počasie, keďže v cieľovej rovinke začalo pršať. Účinkujúci sa po príchode na Hlavné námestie rozpŕchli do ulíc Starého Mesta, kde sa ešte Bratislavčania s nimi mohli odfotiť.

Matej II. Habsburský

- Rakúsky arcivojvoda, uhorský a český kráľ, nemecký kráľ a rímsky cisár

- Korunovaný bol v Dóme sv. Martina v roku 1608

- Oženil sa so svojou o 28 rokov mladšou sesternicou Annou Tirolskou.

- Narodil sa 24. februára 1557 vo Viedni, kde aj zomrel 20. marca 1619 ako 62-ročný