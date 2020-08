V obchodoch zasa platíme o niečo viac: Čo sa stane s cenami potravín na jeseň?! Zlacnenie nečakajte

Rast cien potravín na pultoch našich predajní sa spomalil. Oproti minulému roku sice platíme v priemere o 2,1 % viac, ale nárast nie je až taký dramatický.

Čo očakávajú odborníci do konca tohto roka? Môžeme sa tešiť na znižovanie cien, či naopak by sme sa mali pripraviť na to, že budeme platiť ešte viac?

Za nákup v potravinách platíme stále viac, ale zdražovanie je miernejšie. „V prípade potravín prišlo v júli 2020 k medziročnému nárastu cien iba o 2,1 %. To oproti predchádzajúcim mesiacom znamená výrazné spomalenie tempa zdražovania,“ zhodnotila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Najviac zdraželi jablká a to o vyše polovicu, priplatíme si aj za ďalšie ovocie, ale aj mäsové výrobky. Keď sa však pozrieme na porovnanie medzi mesiacmi júl a jún tohto roku, ceny dokonca veľmi mierne (o -0,8 %) poklesli. „Pod tento medzimesačný pokles sa podpísalo najmä zlacnenie zeleniny a ovocia,“ dodala Sadovská. Podľa Mateja Korpáša zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pri tvorbe konečných cien zohrávajú dôležitú úlohu mnohé faktory.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

„V prvom rade sú to ceny komodít, z ktorých sa vyrábajú potraviny. Čoraz významnejšou zložkou, ktorá sa podieľa na tvorbe cien, sú výdavky zamestnávateľa a cena práce,“ vysvetlil Korpáš. Ako dodal, ide o ceny energií, mzdy, odvody a ďalšie poplatky. „To, aká je výsledná cena, do veľkej miery určuje samotný obchod,“ upozornil.

Ovocinári navýšili ceny

Matej Korpáš, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

- Na odbytové ceny ovocia bude mať vplyv nepriaznivé počasie. Našich ovocinárov potrápili jarné mrazy vo väčšom meradle ako v minulosti. Na ochranu vynaložili značné finančné prostriedky a to navýši aj ceny. Zároveň stále zápasia naši ovocinári aj s nedostatkom pracovníkov. Často sa potom stáva, že ovocie ostáva nepozbierané v sadoch a na poliach.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Zlacnenie nečakajte

Ľubomír Drahovský, analytik trhu

- V tejto situácii, keď je koronakríza a tá znovu začína rásť, keď vrástol import potravín a klesol podiel domácich potravín, nie je šanca na pokles cien. Nepredpokladám, že by v globálnom pohľade potraviny do konca roka zlacneli.

Mäso skôr zdražie

Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa

- Pri zachovaní súčasného stavu fungovania HORECA segmentu a normálnom režime fungovania školských a predškolských zariadení od septembra 2020 Zväz spracovateľov mäsa predpokladá výhľadovo skôr navyšovanie cien bravčového mäsa.

Nižšia DPH sa neprejavila

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Na základe doterajších údajov môžeme skonštatovať, že na celkovom vývoji cien sa od januára 2020 nižšia DPH na zdravé potraviny výraznejšie neprejavila. Potvrdili sa tak očakávania, že toto opatrenie môže rast cien potravín mierne stlmiť, ale nezabezpečí cenový pokles potravín. Iné faktory pôsobiace na rast cien potravín sú dominantnejšie a v konečnom dôsledku dochádza „iba“ k pomalšiemu zdražovaniu potravín po zavedení opatrenia do praxe.