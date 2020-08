Úspešný comeback armwrestlerky Veroniky po 10 rokoch: Pravá aj ľavá ruka jej vyniesli striebro!

Je mladá, krásna, šikovná, ale aj silná. Všestrannejšiu mladú ženu, ako je Veronika Očipová (31) z Veľkého Šariša pri Prešove, ťažko hľadať.

Maľuje krásne obrazy, píše knihy a navyše sa vrátila k armwrestlingu. Na majstrovstvách Slovenska sa jej v sobotu podarilo získať hneď dve strieborné medaily. Od svojho športového remesla mala pritom pauzu 10 rokov! Veronika (31) kedysi žala v športe, pri ktorom treba mať naozaj silné ruky, množstvo úspechov a Slovensko reprezentovala aj v zahraničí.

Potom ju však začali prenasledovať zranenia. Rozhodla sa preto zavesiť armwrestling na klinec a venovala sa písaniu kníh a výtvarnému umeniu. Naposledy súťažila pred desiatimi rokmi. Rozhodla sa však, že to po dlhej dobe znova vyskúša, a bol to úspešný návrat. Veronika získala hneď dve strieborné medaily. Zabodovala v pretláčaní pravou, ale i ľavou rukou.

Úspech i v zahraničí

Talentovaná východniarka je so športovým comebackom spokojná, no na dlhodobé súťaženie to už nevidí. „Myslím, že to boli moje posledné preteky. Je to veľká zaberačka na lakte a moje zdravie už nie je také ako bývalo. Armwrestlingu sa síce budem venovať aj ďalej, ale už ako funkcionárka a rozhodkyňa,“ vysvetlila úspešná Veľkošarišanka.

Jej srdcovkou je umenie. Okrem dvoch rozpísaných kníh maľuje i obrazy. „Naposledy som stvárnila náš takzvaný Hradbový most, ktorý leží na cyklochodníku pod Šarišským hradom a stal sa vyhľadávanou atrakciou. Trvalo mi to 5 dní, kým som ho dokončila. Veľmi rada však maľujem aj ľudí a ženské akty. Predala som ich dokonca aj do Anglicka,“ uzavrela Veronika.