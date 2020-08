Rozhorčený Sulík: Ostro sa vyhradil proti praktikám v koalícii!

Rozhovoril sa. Minister hospodárstva Richard Sulík (52) v relácii Na telo skonštatoval, že zmluvy za 800-tisíc eur s právnikom, ktorý je kamarátom ministra financií Eduarda Hegera, sú hanbou tejto vlády.

Túto otázku chce čo najrýchlejšie vyriešiť. Zároveň nepriamo skritizoval aj Borisa Kollára (55), ktorý vlastní Fun rádio, a od štátnej spoločnosti získali rámcovú zmluvu za 240-tisíc eur. Advokát Michal Miškovič získal od nástupu súčasného kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO) zákazky za viac ako 800-tisíc eur. Miškovič je zároveň poradcom a kamarátom ministra financií Hegera (OĽaNO) a právne poradenstvo poskytuje ministerstvu životného prostredia, Tiposu, ktorý spadá pod rezort financií či Slovenskému pozemkovému fondu.

Kompetentní sa bránia, že Miškovičova kancelária uspela na základe prieskumu trhu a o víťazovi rozhodovala najnižšia cena. Miškovič pre Aktuality.sk vysvetľoval, že „je to vec dôvery“ a nevyšli mu zase ďalšie iné súťaže, ako napríklad na ministerstve kultúry či vo Vodohospodárskej výstavbe. „Všetky zákazky na právne poradenstvo získala naša advokátska kancelária na základe súťaže – prieskumu trhu, pričom v tomto prípade išli štátne inštitúcie, ktoré nás oslovili, významne nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, pretože prieskum trhu ani iná forma súťaže sa v prípade zákazky s nízkou hodnotou na právne poradenstvo nevyžaduje,“ dodal Miškovič.

Ako problém to však vidí opozícia, ale aj koaličný partner z SaS Richard Sulík. „Je to zle. Toto nemalo byť. Na ministerstve hospodárstva som zdedil rámcovú zmluvu s právnickou kanceláriou Kán za 200-tisíc a tam sme znížili sumu, lebo ešte aj to považujem za priveľa. To je hanba a treba sa s tým vyrovnať, dúfam, že veľmi rýchlo,“ povedal Sulík. Zároveň nepriamo skritizoval aj ďalšieho koaličného partnera Borisa Kollára, ktorého Fun rádiu dala spoločnosť Tipos rámcovú zmluvu za 240-tisíc eur.

„Nie je to nič pekné. Vrhá to nepekné svetlo, lebo to pripomína smerácke časy, treba sa však pozrieť na to, či sú korektné tie ceny. Fun rádio je hráč na mediálnom trhu, napriek tomu bolo by lepšie nedávať takéto zádrapky, bolo by lepšie, keby takáto zmluva nebola uzavretá,“ dodal s tým, že by bolo vhodnejšie, ak by Kollár rádio nevlastnil, alebo nemalo biznis so štátom.